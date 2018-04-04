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    Ortaokul 8’lere yeni seçmeli ders

    AA
    04.04.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    MEB, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında okutulacak ‘Ortak Türk Tarihi’ dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflarda seçmeli dersler kapsamına aldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi-TDİK) üye ülkelerin tamamında okutulacak ‘Ortak Türk Tarihi’ dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı.

    MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu. Türk Konseyinin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan bulunuyor.

    Türk Konseyi eğitim bakanlarınca, 22 Kasım 2014'te Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı gereğince üye ülkelerin ortaokul ve liselerinde ortak okutulacak tarih kitaplarının hazırlanması gündeme geldi. Ortak Türk Tarihi kitabının yazım süreci uluslararası uzmanların da katıldığı bir komisyon tarafından yürütüldü.

    Türk Konseyince Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderilen mektupta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi ile başlayan ve tüm devlet başkanlarının himayeleriyle sürdürülen ‘Ortak Türk Tarihi’ ders kitabının hazırlanmasında son aşamaya gelindiği aktarıldı.

    Bakan Yılmaz da dersin hazırlıkları süren yeni müfredata dahil edilmesi talebi üzerine söz konusu dersin kitabıyla ilgili değerlendirmenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılması talimatını verdi.

    Bu kapsamda, ‘Ortak Türk Tarihi’ taslak kitabının inceleme çalışmaları sürüyor.

    Bu arada, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında ortak okutulacak ders, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına alındı. Söz konusu ders, ortaokul haftalık ders çizelgesine de yansıtıldı. Öğrenciler, bu dersi gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçebilecek.

    Etiketler: seçmeli ders , lise
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