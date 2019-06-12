Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, YÖK tarafından yürütülen ‘Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi’ kapsamındaki uluslararası panellerin altıncısı Londra’da yapıldı.
Panele, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve SOAS University of London’dan Dr. İdil Osman konuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, farklı üniversitelerden İngiliz akademisyenlerin ve STK’ların katılımıyla gerçekleşen panel yoğun ilgi gördü.
TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİ DÜNYAYA ÖRNEK
Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye’nin ilk günlerden itibaren yanıt verdiği belirtildi. Türkiye sığınmacı ve geçici koruma altında olan çocuk ve gençlerin eğitimine ara vermemesi için aldığı önlemlerle dünyadaki diğer ülkelere örnek olduğunun altı çizildi.
Panelde konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, alanında çok kıymetli çalışmaları olan ancak sığınmacı veya geçici koruma altında olan akademisyenlerin de Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de ilahiyattan sinema ve televizyona kadar farklı programlarda binlerce Suriyeli öğrencinin eğitim aldığını belirten Tufan, mevzuat düzenlemeleri ve alınan kararlarla Türkiye’nin deneyimlerinin mültecilerin eğitime entegrasyonu konusunda dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.
KAYIP NESİLLER OLMAMALI
Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin ve araştırmalarına devam eden akademisyenlerin ileride ülkelerindeki akademik hayatın yeniden inşasında rol alacakları ve bu bölgelerde kayıp nesillerin oluşmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi. Proje ile bölgenin ileride yeniden inşası için gerekli insan kaynağının sağlanması hedefleniyor.
MÜLTECİLER TÜRKİYE’DE EĞİTİME DAHA ÇOK ERİŞİYOR
Panelde, Türkiye’de mültecilerin yükseköğretime erişim oranının dünyadan 5 kat fazla olduğu ancak mültecilerin eğitime entegrasyonunda uluslararası kamuoyunun farkındalığının beklenenin altında kaldığı belirtildi.
YÖK HEYETİ TÜRK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile de bir araya gelen YÖK Heyeti ayrıca İngiltere’de öğrenim gören Türk öğrencilerle de buluştu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi” kapsamında New York, Berlin, Brüksel, Washinton DC ve Pakistan’da olmak üzere beş ayrı uluslararası panel gerçekleştirilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle