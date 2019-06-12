Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOrtadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı
GeriEğitim Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
12.06.2019 - 14:13, Son Güncelleme:/

Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, YÖK tarafından yürütülen ‘Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi’ kapsamındaki uluslararası panellerin altıncısı Londra’da yapıldı. 

Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Panele, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve SOAS University of London’dan Dr. İdil Osman konuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, farklı üniversitelerden İngiliz akademisyenlerin ve STK’ların katılımıyla gerçekleşen panel yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİ DÜNYAYA ÖRNEK
Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye’nin ilk günlerden itibaren yanıt verdiği belirtildi. Türkiye sığınmacı ve geçici koruma altında olan çocuk ve gençlerin eğitimine ara vermemesi için aldığı önlemlerle dünyadaki diğer ülkelere örnek olduğunun altı çizildi.

Panelde konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, alanında çok kıymetli çalışmaları olan ancak sığınmacı veya geçici koruma altında olan akademisyenlerin de Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de ilahiyattan sinema ve televizyona kadar farklı programlarda binlerce Suriyeli öğrencinin eğitim aldığını belirten Tufan, mevzuat düzenlemeleri ve alınan kararlarla Türkiye’nin deneyimlerinin mültecilerin eğitime entegrasyonu konusunda dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.

KAYIP NESİLLER OLMAMALI
Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin ve araştırmalarına devam eden akademisyenlerin ileride ülkelerindeki akademik hayatın yeniden inşasında rol alacakları ve bu bölgelerde kayıp nesillerin oluşmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi. Proje ile bölgenin ileride yeniden inşası için gerekli insan kaynağının sağlanması hedefleniyor.

MÜLTECİLER TÜRKİYE’DE EĞİTİME DAHA ÇOK ERİŞİYOR
Panelde, Türkiye’de mültecilerin yükseköğretime erişim oranının dünyadan 5 kat fazla olduğu ancak mültecilerin eğitime entegrasyonunda uluslararası kamuoyunun farkındalığının beklenenin altında kaldığı belirtildi. ​

YÖK HEYETİ TÜRK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile de bir araya gelen YÖK Heyeti ayrıca İngiltere’de öğrenim gören Türk öğrencilerle de buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi” kapsamında New York, Berlin, Brüksel, Washinton DC ve Pakistan’da olmak üzere beş ayrı uluslararası panel gerçekleştirilmişti.​

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Harezmi Eğitim Şenliği YTÜ’de
Ortadoğu’daki akademik miras için Londra’da toplantı
‘Yüksek maaşlı teknikerler’i yetiştirecek okullar belirlendi
MEB’den öğrencilere ‘sosyal etkinlik belgesi’