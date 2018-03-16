Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Orman arazisi okul yapımı için kullanılabilir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Maltepe'de okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla düzenlenen kahvaltı toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, İstanbul'daki ikili eğitimi bitirebilmek için orman arazilerinin eğitim için kullanabileceğini söyledi. 11 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, "Tek zorlanacağımız yer, İstanbul olabilir. Ancak orada da şunu söylüyoruz. Orman arazisi var mı? Var. Orman arazisi eğitim için kullanılabilir mi? Kullanılabilir" dedi. Bakan Yılmaz, ailelerin çocuklarını okula göndermeleri için şimdiye kadar 25 milyona yakın öğrenci için annelerin hesabına 6 milyar TL yatırdıklarını ifade etti. Yılmaz'ın açıklamaları özetle şöyle:

"11'inci kalkınma planını hazırlıyoruz. Bu yılın sonunda 10'uncu kalkınma planının sonuna geliyoruz. Eğitimle ilgili hangi hedefler konulmuşsa hemen hemen her hedef yakalandı. Hatta bazı taleplerde de onun üzerine geçildi.

İKİLİ EĞİTİMİ BİTİRECEĞİZ

Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Şişli'de, Bakırköy'de bir okul ihtiyacımız yok. Maltepe'de üç okul ihtiyacımız var ikili eğitimi kaldırmak için. İkili eğitimi de kaldıracağız. Daha kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri ikili eğitimi kaldırmak. Tüm Türkiye'de ikili eğitimi kaldırmak için 58 bin derslik ihtiyacımız var. Ancak 47 bin derslik de inşa halinde. Aradaki fark 11 bin. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem de 11 bin dersliği yapıp ikili eğitimi kaldıracağız. Tek zorlanacağımız yer İstanbul olabilir. Ancak orada da şunu söylüyoruz. Orman arazisi var mı? Var. Orman arazisi eğitim için kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çünkü eğitimden daha önemli ve öncelikli konu yok. Eğer eğitimli insanlarınız olursa ormanlarınızı korursunuz, orman alanlarını genişletebilirsiniz. Türkiye'nin bugünkü orman alanları 2002'deki orman alanlarından daha fazla. Burada okulun ihtiyacı kadar olan orman arazisini alalım, inşallah takipçisi olacağız Maltepe'nin de eğitim sorununu çözelim diyorum. Bu büyük bir hedef inşallah başaracağız.

ÖĞRETMEN ALGISI İYİ

OECD bir çalışma yaptı. 15 yaş ve üzeri kim öğretmen olmak ister diye. Türkiye'de her dört kişiden biri öğretmen olmayı tercih etti. Bu da yine toplumumuzdaki öğretmen algısının iyi olduğunu gösteriyor. Kaliteli eğitimi sağlayabilmek için mutlaka bu algının daha da iyileştirilmesi lazım.

ERKEKLER İÇİN 50, KIZLAR İÇİN 60 TL

Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri evlatlarımızın düzenli olarak okula devamlılığını sağlamak. Her gün okula gitsinler diye bizim dönemimizde bir proje başlatıldı. İhtiyacı olan annelere evlatlarınızı lütfen düzenli olarak okula gönderin. Eğer evlatlarınızı okula gönderirseniz, okul öncesi eğitim de dahil erkek öğrenci için 35 TL, kız öğrenci için 40 TL. Liseye gönderirseniz erkek öğrenci için 50 TL, kız öğrenci için 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. 25 milyona yakın öğrenci için annelerimizin hesabına 6 milyar TL yatırdık. Hamdolsun hangi projeyi hayata geçirdiysek, olumlu netice aldık. Bundan sonra da aynı neticeyi alacağımızı düşünüyorum.”