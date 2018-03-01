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    Ordu'da eğitime kar engeli

    AA
    01.03.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

    Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.  Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gölköy ve Kumru ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

    Etiketler: Ordu , eğitime kar engeli , kar yağışı , okul tatili , hava durumu , Gölköy , Kumru ilçesi
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