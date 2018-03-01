Ordu'da eğitime kar engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gölköy ve Kumru ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.



