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    ÖRAV sohbetleri başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    24.02.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    ÖRAV Sohbetleri’nin bu ayki konuğu reklam dünyasının tanınmış isimlerinden Ahmet Akın olacak. Etkinlik 28 Şubat Çarşamba günü SALT Galata’da gerçekleştirilecek.

    Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) iki yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘ÖRAV Sohbetleri’ 2018’de de devam ediyor. Bu yılın ilk konuğu ise Türkiye’de reklam sektörünün gelişmesinde çalışmaları bulunan Ahmet Akın. Akın 28 Şubat Çarşamba günü saat 18.30 – 20.00 arasında SALT Galata’da olacak. Etkinlik kapsamında ‘8 soru & 8 film’ başlıklı bir sunum yapacak olan Ahmet Akın, soracağı 8 soru ve izleyenlerin iç dünyalarıyla buluşmalarına yardımcı olacak birer film ile katılımcıların hayata, kendilerine nasıl baktıklarını sorgulamalarını sağlayacak. ‘8 Soru & 8 Film’ ile katılımcıların sunum sonunda kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak yeni farkındalıklarla etkinlikten ayrılmalarını hedefliyor.

    Ücretsiz düzenlenecek olan ve kontenjan sınırı bulunan ÖRAV Sohbetleri’ne katılmak isteyenlerin, kayıt yaptırması gerekiyor.

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