ÖRAV eğitmenleri uluslararası konferansa katıldı

Eğitim teknolojileri alanında uluslararası arenada gerçekleşen önemli konferanslarından biri olan ‘INTED2018’de ÖRVA’ın uzman eğitimcilerine ek olarak, TANAP işbirliğiyle 5 ilde yürütülen ‘Öğretmenin İzinde’ projesi kapsamında eğitim veren kısmi zamanlı eğitimciler de yer aldı. ÖRAV eğitimcileri 80 ülkeden yaklaşık 700 uzmanın katıldığı konferansta, eğitim ve teknoloji alanındaki son gelişmeleri ve yeni uygulamaları dinleme fırsatı buldu. ÖRAV’ın tam zamanlı eğitimcileri ayrıca ‘Web 2.0 Araçlarıyla Biyoçeşitlilik’ ve ‘Öğretmenlerin Yaratıcılık Üzerine Mitleri ve Algıları’ konularında poster sunum yaparak, yurtdışındaki meslektaşlarıyla bu alanda yaptıkları çalışmaları ve yeni projelerini paylaştı.

ÖĞRETMENİN İZİNDE

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP, Türkiye’nin yirmi ilinden geçerek, Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. TANAP proje kapsamında güzergahı üzerinde bulunan yerleşimlere olumlu katkı sağlamak amacıyla ‘Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’ uygulamasını başlattı. Öğretmen Akademisi Vakfı ‘Öğretmenin İzinde’ projesi ile TANAP’ın doğrudan yatırım yapmak istediği ve programın öncelik alanları arasındaki 6 projeden biri olarak yer alıyor.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 230 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 160.000’den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.