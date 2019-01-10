Önlisans öğrencilerine staj imkânı
Bir teknoloji şirketi ve meslek yüksekokulu nitelikli personeller yetiştirmek için harekete geçti. İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerine staj imkânı sunulacak. Staj sonrası iş yaşamına uyum sağlayabilen öğrenciler, tam zamanlı olarak istihdam edilecek.
Nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak isteyen HAVELSAN, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile ‘Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Bu protokol kapsamında HAVELSAN A.Ş. meslek yüksekokuluyla ortak projeler hazırlayacak ve öğrencilerine istihdam desteği sağlayacak. Protokol; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi, insan kaynakları maliyetlerini düşürmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.
STAJ SONRASI TAM ZAMANLI İSTİHDAM İMKÂNI
Protokol kapsamında HAVELSAN ile Meslek yüksekokulun akademisyenleri; bilgisayar programcılığı programı ders müfredatının ders içeriğinin zenginleştirilmesi, ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak ders müfredatları oluşturulması için görüş birliği sağladı. Teknoloji firması ve meslek yüksekokulunun sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağı eğitim-öğretim programında başarılı olan öğrencilere staj imkânı sunulacak. İş hayatında başarılı olan öğrencilere tam zamanlı istihdam imkanı da sunacak olan HAVELSAN, nitelikli insan gücünü sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlarken Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerinin spesifik alanlarda uzmanlaşmasına yardımcı olacak.
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