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    Önemli robot yarışmasında tek Türk temsilci

    Hürriyet Eğitim
    09.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Etiler Anadolu Lisesi’nin ‘Jetson’s Robotics 6435’ takımı alanında en önemlilerinden biri kabul edilen ve 4-7 Nisan’da Kanada’da düzenlenecek ‘FIRST Robotics Competition 2018’e katılmaya hazırlanıyor. Ancak takım, yeterli maddi kaynak için sponsor arayışını sürdürüyor.

    Jetson’s Robotics 6435, 4-7 Nisan’da Türkiye’yi Kanada Calgary’de yapılacak ‘FIRST Robotics Competition 2018’de temsil edecek. Fakat takım ulaşım, vize konaklama ve transfer gibi harcamalar için sponsor arayışında.

    12 öğrenci ve 2 kadın mentordan oluşan ‘Jetson’s Robotics 6435’, Fikret Yüksel Vakfı’nın Türkiye’de 3’üncü kez düzenlediği 2-4 Aralık 2017’de Ülker Sports Arena’da yapılan ‘Off - Season’a katılarak 54 takım içerisinde yer aldı. Burada 3’üncülüğe kadar yükselerek final grubunda yarıştı. Şimdi ise Kanada’da düzenlenecek FIRST Robotics Competition 2018’ tek Türk takımı olarak temsil etmeye hazırlanıyor. Ancak yeterli maddi kaynak için sponsor desteği arıyorlar.

    Etiketler: Robot , Robot Yarışması , FIRST Robotics Competition 2018 , Etiler Anadolu Lisesi
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