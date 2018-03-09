Önemli robot yarışmasında tek Türk temsilci

Jetson’s Robotics 6435, 4-7 Nisan’da Türkiye’yi Kanada Calgary’de yapılacak ‘FIRST Robotics Competition 2018’de temsil edecek. Fakat takım ulaşım, vize konaklama ve transfer gibi harcamalar için sponsor arayışında.

12 öğrenci ve 2 kadın mentordan oluşan ‘Jetson’s Robotics 6435’, Fikret Yüksel Vakfı’nın Türkiye’de 3’üncü kez düzenlediği 2-4 Aralık 2017’de Ülker Sports Arena’da yapılan ‘Off - Season’a katılarak 54 takım içerisinde yer aldı. Burada 3’üncülüğe kadar yükselerek final grubunda yarıştı. Şimdi ise Kanada’da düzenlenecek ‘FIRST Robotics Competition 2018’ tek Türk takımı olarak temsil etmeye hazırlanıyor. Ancak yeterli maddi kaynak için sponsor desteği arıyorlar.