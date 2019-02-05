Önce teminat sonra okul

Hürriyet’in daha önce özel okullarla ilgili gündeme getirdiği ‘Hormonlu kolej fiyaskosu’ haberinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

Hormonlu büyümeyle yaşanan mali krizin gittikçe artması, kapanan, öğrencilerini başka okula devreden okul sayısının fazlalaşmasıyla karşı karşıya kalan kolejlerdeki öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetini en aza indirmek isteyen MEB, vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm buldu. Kuruculardan artık ‘teminat’ istenecek. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, “Ekonomik daralma var, okullar da bundan kendilerine düşen payı alıyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeni açılacak okullardan teminat isteyeceğiz” diyerek ilk açıklamayı yaptı.

‘ÖĞRENCİYİ KORUYACAĞIZ’

Yıldız, özel öğretimin payının yüzde 8.3’e ulaştığını belirterek, teminat kararını alma nedenlerinin ve kapanma sürecinin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

“Kurumlar açılıyor, yüzde 8.3 oran önemli ama bunun sürdürebilir ve sağlam olması gerekir. Birkaç okul kapandı. Kamuoyunda şöyle bir endişe var: Kapanmalar devam edecek mi? Kapanan okullardaki öğrenci ve öğretmenler ne olacak? Bir okulun kapanması herhangi bir kurumun kapanması gibi değil. Tek bir okulun bile kapanması canımızı acıtıyor, tedbir almamız gerekiyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.

Teminatı yeni açılan kurumlardan isteyeceğiz. Amacımız kapanma durumunda olan kurumlardaki süreci kayyum vasıtasıyla tamamlamak. O yıl eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için biz devreye girmiş olacağız. Öğrenciyi korumak istiyoruz, kurum sahipleriyle de görüştük. Sektöre giriş daha kontrollü olacak.

OKUL BİNALARI DA TEMİNAT OLABİLİR

Özel ya da resmi okula gidenler bizim çocuklarımız. Bunların en iyi şekilde eğitim almaları ve bu süreçle ilgili yaşanabilecek her türlü sıkıntı ve mağduriyete yönelik tedbir almak bizim görevimiz. Özel öğretim kurumları da bizim kurumlarımız. Zincir bir kurumun şubesinde sıkıntı yaşanırsa öğrencilere diğer şubeler sahip çıkıyor. Tek okulsa velilerin talepleri doğrultusunda diğer özel öğretim kurumlarıyla görüşerek öğrencinin mağdur olmadan kaydını oraya alıyoruz. Zaten kurumsal bir dayanışma oluyor. Eğer veli isterse resmi okulumuza da çocuğu geçiriyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bunun takipçisi. Ücret iadeleri için de hukuksal sürecin takibindeyiz.

ERKEN KAYITTA DİKKAT

Velilerimiz artık daha bilinçli davranmalı. Çocuklarını gönderdikleri kurumun mali yapısını iyice araştırsın, devam eden öğrenci ve velilerden bilgi alsınlar. Erken kayıtta bazı okullar avantajlı imkânlar sunuyorlar. Velilere bu cazip geliyor. Ancak, çok erken tarihli kayıtlarda yeniden düşünmelerinde fayda var. Farklı alternatifleri değerlendirebilirler, acele etmesinler, mağduriyetler ortaya çıkabilir. Yapmayın demiyoruz ama bilinçli davranın diyoruz.”

KURSLAR İÇİN AĞIR YAPTIRIMLAR

Özel öğretim kurslarının kapanmasının ardından eşzamanlı olarak alınacak hukuki düzenlemelerle kaçak kurslar için ağırlaştırılmış müeyyideler uygulanacak. Velilerimiz dikkat etsin. Resmi olmayan, bakanlıktan onay almamış, ‘merdiven altı’ olarak tanımlanan ruhsatsız kurumlarla ilgili hukuki altyapısı hazırlanarak çok etkin denetim sistemi uygulanacak. Çok ciddi tedbirler alınıyor, çok ağır cezalar gelecek. Kimseye göz açtırmayacağız. Velilerimiz de, kamunun bu anlamdaki düzenlemelerine, uygulamalarına destek versin, güvenilmeyen, emin olmayan, resmiyeti bulunmayan yerlerin tehlikeli olduğunu bilsin, çocuğunu buralara göndermesin.