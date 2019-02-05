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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
05.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:/

Önce teminat sonra okul

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, teminatsız özel okul açılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bundan sonra özel okul açmak isteyenler teminat göstermek zorunda.

Önce teminat sonra okul
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Hürriyet’in daha önce özel okullarla ilgili gündeme getirdiği ‘Hormonlu kolej fiyaskosu’ haberinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

Hormonlu büyümeyle yaşanan mali krizin gittikçe artması, kapanan, öğrencilerini başka okula devreden okul sayısının fazlalaşmasıyla karşı karşıya kalan kolejlerdeki öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetini en aza indirmek isteyen MEB, vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm buldu. Kuruculardan artık ‘teminat’ istenecek. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, “Ekonomik daralma var, okullar da bundan kendilerine düşen payı alıyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeni açılacak okullardan teminat isteyeceğiz” diyerek ilk açıklamayı yaptı.

‘ÖĞRENCİYİ KORUYACAĞIZ’
Yıldız, özel öğretimin payının yüzde 8.3’e ulaştığını belirterek, teminat kararını alma nedenlerinin ve kapanma sürecinin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

“Kurumlar açılıyor, yüzde 8.3 oran önemli ama bunun sürdürebilir ve sağlam olması gerekir. Birkaç okul kapandı. Kamuoyunda şöyle bir endişe var: Kapanmalar devam edecek mi? Kapanan okullardaki öğrenci ve öğretmenler ne olacak? Bir okulun kapanması herhangi bir kurumun kapanması gibi değil. Tek bir okulun bile kapanması canımızı acıtıyor, tedbir almamız gerekiyor. Bir okul kapandığı zaman öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz.

Teminatı yeni açılan kurumlardan isteyeceğiz. Amacımız kapanma durumunda olan kurumlardaki süreci kayyum vasıtasıyla tamamlamak. O yıl eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için biz devreye girmiş olacağız. Öğrenciyi korumak istiyoruz, kurum sahipleriyle de görüştük. Sektöre giriş daha kontrollü olacak.

OKUL BİNALARI DA TEMİNAT OLABİLİR
Özel ya da resmi okula gidenler bizim çocuklarımız. Bunların en iyi şekilde eğitim almaları ve bu süreçle ilgili yaşanabilecek her türlü sıkıntı ve mağduriyete yönelik tedbir almak bizim görevimiz. Özel öğretim kurumları da bizim kurumlarımız. Zincir bir kurumun şubesinde sıkıntı yaşanırsa öğrencilere diğer şubeler sahip çıkıyor. Tek okulsa velilerin talepleri doğrultusunda diğer özel öğretim kurumlarıyla görüşerek öğrencinin mağdur olmadan kaydını oraya alıyoruz. Zaten kurumsal bir dayanışma oluyor. Eğer veli isterse resmi okulumuza da çocuğu geçiriyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bunun takipçisi. Ücret iadeleri için de hukuksal sürecin takibindeyiz.

ERKEN KAYITTA DİKKAT
Velilerimiz artık daha bilinçli davranmalı. Çocuklarını gönderdikleri kurumun mali yapısını iyice araştırsın, devam eden öğrenci ve velilerden bilgi alsınlar. Erken kayıtta bazı okullar avantajlı imkânlar sunuyorlar. Velilere bu cazip geliyor. Ancak, çok erken tarihli kayıtlarda yeniden düşünmelerinde fayda var. Farklı alternatifleri değerlendirebilirler, acele etmesinler, mağduriyetler ortaya çıkabilir. Yapmayın demiyoruz ama bilinçli davranın diyoruz.”

KURSLAR İÇİN AĞIR YAPTIRIMLAR
Özel öğretim kurslarının kapanmasının ardından eşzamanlı olarak alınacak hukuki düzenlemelerle kaçak kurslar için ağırlaştırılmış müeyyideler uygulanacak. Velilerimiz dikkat etsin. Resmi olmayan, bakanlıktan onay almamış, ‘merdiven altı’ olarak tanımlanan ruhsatsız kurumlarla ilgili hukuki altyapısı hazırlanarak çok etkin denetim sistemi uygulanacak. Çok ciddi tedbirler alınıyor, çok ağır cezalar gelecek. Kimseye göz açtırmayacağız. Velilerimiz de, kamunun bu anlamdaki düzenlemelerine, uygulamalarına destek versin, güvenilmeyen, emin olmayan, resmiyeti bulunmayan yerlerin tehlikeli olduğunu bilsin, çocuğunu buralara göndermesin.

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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