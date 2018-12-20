Ombudsmanlık üniversitelerde tanıtılacak
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsmanlığı Türkiye’nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100’ün üzerine çıkartmak” dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’ndaki 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansta, Türkiye’de devletin insanlara bütün imkanları elinden geldiğince seferber ettiğini söyledi.
Devletin yönetenlerin insanlık için her hizmeti verdiğini anlatan Malkoç, şöyle konuştu:
“Hizmetlerin sunumunda ya da hizmetlerden faydalanmada eksiklik, kusur ve hata görülürse veya hizmeti sunan kamu görevlilerince bir davranış bozukluğu ya da hizmetin kalitesine yakışmayan bir durum görülürse bunu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyın. Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık mahkemeye gitmeden kolayca, ücretsiz başvurulabilecek, kısa zamanda sonuçlanabilecek ve hepsinden önemlisi de idare ile insanımız arasında barış köprüsü oluşturabilecek bir müessese. Altı yıllık bir kurumuz. Ombudsmanlığı, Türkiye’de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak ve tanıtmayı arzu ediyoruz. Ombudsmanlığı Türkiye’nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100’ün üzerine çıkartmatr.”
'İNSANLAR EŞİT OLARAK DOĞAR'
Malkoç, üniversitelerde uygun olan fakültelerle ya da akademisyenlerle proje ve rapor çalışması yaptıklarını söyledi. Kişinin huzuru ile refahı, hak ve imkânlarını kullanabilmesinde işin temelini adaletin oluşturduğunu belirten Malkoç, “Adaletin olmadığı yerde ne hak, ne özgürlük, ne huzur, ne barış, ne de kalkınma olur. Size yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başkasına yapmamanız adaletin temeli oluşturuyor. Çünkü insanlar eşit olarak doğar. Bu adaleti kamudaki görevlilerin çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerekiyor” diye konuştu.
Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve diğer ilgililerle öğrenciler katıldı.
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