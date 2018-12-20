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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.12.2018 - 14:20, Son Güncelleme:/

Ombudsmanlık üniversitelerde tanıtılacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsmanlığı Türkiye’nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100’ün üzerine çıkartmak” dedi.

Ombudsmanlık üniversitelerde tanıtılacak
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’ndaki 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferansta, Türkiye’de devletin insanlara bütün imkanları elinden geldiğince seferber ettiğini söyledi.

Devletin yönetenlerin insanlık için her hizmeti verdiğini anlatan Malkoç, şöyle konuştu:
“Hizmetlerin sunumunda ya da hizmetlerden faydalanmada eksiklik, kusur ve hata görülürse veya hizmeti sunan kamu görevlilerince bir davranış bozukluğu ya da hizmetin kalitesine yakışmayan bir durum görülürse bunu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyın. Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık mahkemeye gitmeden kolayca, ücretsiz başvurulabilecek, kısa zamanda sonuçlanabilecek ve hepsinden önemlisi de idare ile insanımız arasında barış köprüsü oluşturabilecek bir müessese. Altı yıllık bir kurumuz. Ombudsmanlığı, Türkiye’de mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak ve tanıtmayı arzu ediyoruz. Ombudsmanlığı Türkiye’nin geleceği olan üniversitelerde tanıtmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 60 üniversitede bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamı 100’ün üzerine çıkartmatr.”

'İNSANLAR EŞİT OLARAK DOĞAR'
Malkoç, üniversitelerde uygun olan fakültelerle ya da akademisyenlerle proje ve rapor çalışması yaptıklarını söyledi. Kişinin huzuru ile refahı, hak ve imkânlarını kullanabilmesinde işin temelini adaletin oluşturduğunu belirten Malkoç, “Adaletin olmadığı yerde ne hak, ne özgürlük, ne huzur, ne barış, ne de kalkınma olur. Size yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başkasına yapmamanız adaletin temeli oluşturuyor. Çünkü insanlar eşit olarak doğar. Bu adaleti kamudaki görevlilerin çok daha titiz ve dikkatlice uygulaması gerekiyor” diye konuştu.

Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve diğer ilgililerle öğrenciler katıldı.

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