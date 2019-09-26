Okuma farkındalığı projesi: ‘Kitap Benim’
Geçen yıl özel bir eğitim kurumu tarafından hayata geçirilen ‘Kitap Benim’ projesi kapsamında tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları her gün 20 dakika boyunca kitaplarla buluşturuluyor. Proje bu yıl okul dışına taşarak okuma farkındalığı oluşturmak, daha çok kişiyi kitap okumaya teşvik etmek hedefleniyor.
Uğur Okulları, ‘Kitap Benim’ projesiyle öğrencilere okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme süreçlerini temel beceri olarak kazandırmayı amaçlıyor. Okulun Çamlıca Kampüsü 3’üncü sınıf öğrencileri, okuma saatlerini İstanbul’da Kız Kulesi önünde yaptı.
Kitap okurken yeni dünyalar keşfettiğini söyleyen öğrenci Yiğit Çobandağ, “Kitap okumamıza zaman ayrılması bizler için önemli. Hepimiz keyifle kitap okuyoruz, hayal dünyamızı ve okuma yeteneğimizi geliştiriyoruz” dedi.
‘OKUMA ALIŞKANLIĞINI AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek şöyle konuştu:
“Kitap Benim projesiyle öğrencilerimize okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan etkisine inanıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizle birlikte okuldaki tüm eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz de her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerinde kitap okuyor. Projemizin ikinci yılında okuma saatimizi okul dışına taşıdık. Her okulumuz yaşadıkları şehrin ortak alanlarında, park ve bahçelerinde, görünürlüğü yüksek yerlerde kitap okuma saati gerçekleştirdi. Amacımız kitap okuma farkındalığı konusunda daha çok kişiye örnek olmak.”
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