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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:/

Okuma farkındalığı projesi: ‘Kitap Benim’

Geçen yıl özel bir eğitim kurumu tarafından hayata geçirilen ‘Kitap Benim’ projesi kapsamında tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları her gün 20 dakika boyunca kitaplarla buluşturuluyor. Proje bu yıl okul dışına taşarak okuma farkındalığı oluşturmak, daha çok kişiyi kitap okumaya teşvik etmek hedefleniyor.

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Uğur Okulları, ‘Kitap Benim’ projesiyle öğrencilere okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme süreçlerini temel beceri olarak kazandırmayı amaçlıyor. Okulun Çamlıca Kampüsü 3’üncü sınıf öğrencileri, okuma saatlerini İstanbul’da Kız Kulesi önünde yaptı.

Kitap okurken yeni dünyalar keşfettiğini söyleyen öğrenci Yiğit Çobandağ, “Kitap okumamıza zaman ayrılması bizler için önemli. Hepimiz keyifle kitap okuyoruz, hayal dünyamızı ve okuma yeteneğimizi geliştiriyoruz” dedi.

‘OKUMA ALIŞKANLIĞINI AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek şöyle konuştu:
“Kitap Benim projesiyle öğrencilerimize okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan etkisine inanıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizle birlikte okuldaki tüm eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz de her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerinde kitap okuyor. Projemizin ikinci yılında okuma saatimizi okul dışına taşıdık. Her okulumuz yaşadıkları şehrin ortak alanlarında, park ve bahçelerinde, görünürlüğü yüksek yerlerde kitap okuma saati gerçekleştirdi. Amacımız kitap okuma farkındalığı konusunda daha çok kişiye örnek olmak.”

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