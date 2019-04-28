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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.04.2019 - 14:39, Son Güncelleme:/

Okulun temizlik ürünleri öğrencilerden

Gaziantep’teki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü’nde okuyan öğrenciler, uygulamalı ders yaparken okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini de üretiyor.

Okulun temizlik ürünleri öğrencilerden
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Gaziantep’teki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini kendileri üretiyor. Okul Müdürü Hüseyin Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya bölümü öğrencilerinin öğretmenlerinin de desteğiyle temizlik malzemeleri ürettiğini söyledi. Atıl durumdaki depoyu üretim alanına çevirdiklerini aktaran Özbey, burada 800 kilograma kadar üretim kapasitesi bulunduğunu kaydetti. Özbey, “Şu an kurumumuzda 14 bina, 4 bin öğrenci var. Binalarımızda öğrencilerimizin yaptığı sıvı sabunu ve yüzey temizleyicisini kullanıyoruz. Çocuklarımız hem okula katkı sağlıyor hem de becerilerini geliştiriyor” dedi.

‘YAPARAK ÖĞRENMEK EN ETKİLİ YOL’
Kimya Teknolojileri Alan Şefi Ökkeş Fahri Dündar da teoriyle pratiği bir arada götürmeye gayret ettiklerini belirtti. Sadece ders anlatmak yerine çocukların mesleki becerilerine de katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, “Uygulamada el becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Mühendis ve öğretmen olarak, yaparak öğrenmenin öğrenciler için en etkili yol olduğunu gördüm. Uygulamalı olarak işlediğimiz bu derslerin gelecekleri için de iyi olacağına inanıyorum.” diye konuştu.
Öğrencilerden Muhammed Hanifi Kızılpınar da pratik ve teoriği bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. Latif Sever de okulun laboratuvarında sıvı sabun ve yüzey temizleyicisi üreterek, becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

 

 

 

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