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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

Okulun temizlik malzemesi öğrencilerden

Adıyaman'da, bir meslek lisesinin kimya teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerinin üretimini yapıyor. Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda alan öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Okulun temizlik malzemesi öğrencilerden
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Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 12’nci sınıf öğrencileri, okulun laboratuvarında, başta sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu olmak üzere temizlik malzemesi üretimini yapıyor. Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda gerçekleştiren öğrenciler, hem aldıkları eğitimi pratiğe dökerek okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de döner sermayeye katkı sağlıyor.

‘DİĞER OKULLARIN SIVI SAVUN İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK DÜZEYDEYİZ’
Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erkan Kutluışık, laboratuvarda öğrencilerle sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu üretimi yaptıklarını söyledi. Bu sayede okulun ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kutluışık, şöyle konuştu:
"Sıvı sabun üretiminde kentteki diğer okulların da ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeyiz. Yasal yeterlilik başvurularını yaptık. Bir sürecimiz var, onun tamamlanmasını bekliyoruz. Bunlar gerçekleştikten sonra kentteki tüm okullarımızın ve kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Günlük bir tonun üzerinde üretim yapacak kapasiteye sahibiz. Bu sadece sıvı sabunda değil, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici için de geçerli."

Okulun temizlik malzemesi öğrencilerden

Üretim öncesi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Kutluışık, öğrencilerin bu sayede uygulamalı eğitim de aldıklarını söyledi. İleriki günlerde öğrencilerin yaptıkları üretimle harçlıklarını da kazanmaya başlayacaklarını anlatan Kutluışık, "Öğrencilerimiz üreterek okulumuza ve devletimize katkısı sağlayacak. Bizim en önemli hedefimiz sıvı sabun üretimi çünkü okullarımızın en büyük ihtiyacı sıvı sabun. Daha sonraki aşamalarda da hijyen maddeleri üzerinde çalışacağız" dedi.

Kutluışık, öğrencilerin okulda yaptıkları sıvı sabunları evlerinde de kullandıklarını, ailelerinin memnun olduğunu söyledi.

Okulun temizlik malzemesi öğrencilerden

‘ÜRETTİĞİMİZ SABUNLARI AİLELERİMİZE DE GÖTÜRDÜK’
Öğrencilerden Yağmur Arpacı okulda yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve sıvı sabunun yanı sıra kolonya ve parfüm ürettiklerini belirtti. Sıvı sabunun sağlık açısından önemini bildiğini söyleyen Arpacı, ürettikleri ürünlerden ailelerinin de memnun kaldığını belirtti.

Öğrencilerden Cansu Melek Kaplan da temizlik ve sıvı sabun üretimi yaptıklarını, derslerde edindikleri bilgileri üretimde kullanabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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