Okulun misyon ve vizyonuna bakılmalı
Özel okul tercihlerinde velilerin, öncelikle okulun misyon ve vizyonuna, diğer okullardan farklı olan uygulamalarına, önceki yıllardaki mezunlarının başarılarına, öğrencilere sunduğu ders dışı sanat ve sportif etkinliklerine bakmaları önemli. Okulun, öğrencinin evine makul bir uzaklıkta olması, vereceği yemek ve servis hizmetleri de önemli kriterler arasında yer alıyor.
2017-2018 öğretim istatistiklerine göre, örgün eğitimin yüzde 17.8’ini özel okullar oluşturuyor. Gelecek eğitim öğretim dönemi için veliler, özel okul arayışına şimdiden başladı. Özel okul düşünen velilerin kafaları karışık. Okul seçerken neye öncelik verilmeli? Nelere bakılmalı? Bunlar, velilerin en çok cevap aradığı sorulardan birkaçı.
Özel okul tercihlerinde velilerin öncelikle okulun misyon ve vizyonuna, diğer okullardan farklı olan uygulamalarına, önceki yıllardaki mezunlarının başarılarına, öğrencilere sunduğu ders dışı sanat ve sportif etkinliklerine bakmaları önemli. Okulun, öğrencinin evine makul bir uzaklıkta olması, vereceği yemek ve servis hizmetleri de önemli kriterler arasında yer alıyor.
ÜCRETİN SÖZLEŞMEDE YAZILMASINA DİKKAT EDİLMELİ
Mevzuat gereği öğrenci kaydında veli ile okul arasında sözleşme yapılması bir zorunluluk. Söz konusu sözleşme örneği genel müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanıyor. Velilerin sözleşme metnini inceleyerek ön bilgi edinmeleri önemli. Kayıt yapılmasına kesin karar verilmesi halinde sözleşme imzalanmalı. Sözleşmede, üzerinde anlaşılan ücretin yazılmasına ayrıca dikkat edilmeli. Eğitim öğretim ücreti dışında sözleşmede yer alan diğer ödemelerin belirlenmesi dikkat edilmesi gereken bir diğer konu.
Özel okullar eğitim öğretim ücretini ve artış oranını, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesi hükmü gereğince belirler. Okula ilk kayıt sırasında eğitim öğretim ücreti kurumla öğrenci velisi arasındaki mutabakatla belirlenir. Takip eden yıllar için ücret artış oranları mevzuatla sınırlandırılır. Burada, “…okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.İÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir” hükmüyle üst sınır tespit edilir. Okullar bu oranın üzerinde artış yapamaz, ancak istemeleri durumunda bu rakamlardan daha düşük oran belirleyebilir.
KANUN ÇIKINCA KURSLARIN FAALİYETLERİ SONLANACAK
Özel öğretim kurslarının kapatılması konusuna gelince. Bu, kanun değişikliğinden sonra gerçekleşecek bir durum. Kanun değişikliği yapıldıktan sonra söz konusu kursların faaliyetleri sonlandırılacak. Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyette bulunan çeşitli kurslar ise eğitimlerine devam edecek. Özel öğretim kursları kapatıldıktan sonra bu ihtiyaç, okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile mezunlar için halk eğitim merkezi müdürlükleri bünyesinde açılan kurslar marifetiyle karşılanacak.
TEŞVİKE İHTİYAÇ KALMADI
Dershanelerin kapatılması sürecinde özel okullaşmada belirlenen sayısal hedefe ulaşmak amacıyla belirli bir süre için özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim öğretim desteği verildi. Gelinen noktada söz konusu desteğe ihtiyaç kalmadı. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren, bu desteği alan öğrencilerin okullarından mezun olmalarına imkân sağlanacak şekilde kademeli olarak kaldırılmasına karar verildi. Ancak sanayinin ihtiyaç duyduğu ara teknik eleman yetiştirmek üzere organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeye devam ediliyor. Diğer okullar için ise daha kalıcı, farklı finans modeli için çalışmalarımız sürüyor.
MUAMMER YILDIZ KİMDİR?
Muammer Yıldız, 1983-1987 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans eğitimini aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1990 yılında yüksek lisansını, 1994 yılında ise doktorasını yaptı. 1987’de Şanlıurfa’ya öğretmen olarak atanan Yıldız, 1988’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. 1996-2004 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde ders vermeye devam etti. 2004-2009 yılları arasında ise Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 24 Eylül 2009’da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. 2016 yılına kadar bu görevde kaldı. 2016- 2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
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