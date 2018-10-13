Okulun maskot kedisi '657'
İzmir'de bir lisede öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, ismiyle de dikkat çekiyor. Sabah herkesle birlikte okula girip akşam da mesaisini bitirmiş gibi dışarı çıkan kediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan esinlenerek '657' ismi verildi.
Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaşam alanı olarak belirleyen bir kedi, okulun maskotu oldu. Sabah ders zili çalmadan okul kapısının açılmasını bekleyip gün boyu okul içerisinde dolaşan kedi, akşam da öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulu terk ediyor. Kedinin bu davranışı öğretmenlerin dikkatini çekince ona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan esinlenerek '657' ismi verildi.
‘OKULUN KAPISINDA BİZİ BEKLİYOR’
Kedi 657'nin hikayesini anlatan okul müdürü Özkan, "4-5 kedi okula gelip gidiyordu ama bir tanesi bizimle kaldı. Onunla iletişimimiz arttı. Öğretmen ve öğrenciler onu çok sevdi. Sabah mesaiye bizimle başlıyor, akşam bizimle okuldan çıkıyor. Sabah geldiğimizde okulun kapısında bizi bekliyor. Bu yüzden ona 657 ismini verdik. Okul içinde, bahçede dolaşıyor, öğrencilerle oynuyor. Derslere giriyor ama öğretmen sınıfa girdiğinde hemen çıkıyor. Bazen benim odama geliyor ama misafir geldiğinde dışarı çıkıyor. Biraz özgürlüğüne düşkün. Canı isterse kendini sevdiriyor. Gelenler 'ne güzel kedi' deyince 'o bizim kadrolu kedimiz' diyoruz. Bunun hakkını da veriyor" dedi.
Okulun öğretmenleri de 657'yi her gün beslediklerini ve çok sevdiklerini belirterek ona 657 diye hitap ettiklerini söyledi.
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