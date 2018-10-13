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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
13.10.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Okulun maskot kedisi '657'

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Okulun maskot kedisi '657'

İzmir'de bir lisede öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, ismiyle de dikkat çekiyor. Sabah herkesle birlikte okula girip akşam da mesaisini bitirmiş gibi dışarı çıkan kediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan esinlenerek '657' ismi verildi.

Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaşam alanı olarak belirleyen bir kedi, okulun maskotu oldu. Sabah ders zili çalmadan okul kapısının açılmasını bekleyip gün boyu okul içerisinde dolaşan kedi, akşam da öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulu terk ediyor. Kedinin bu davranışı öğretmenlerin dikkatini çekince ona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan esinlenerek '657' ismi verildi.

Okulun maskot kedisi 657

‘OKULUN KAPISINDA BİZİ BEKLİYOR’
Kedi 657'nin hikayesini anlatan okul müdürü Özkan, "4-5 kedi okula gelip gidiyordu ama bir tanesi bizimle kaldı. Onunla iletişimimiz arttı. Öğretmen ve öğrenciler onu çok sevdi. Sabah mesaiye bizimle başlıyor, akşam bizimle okuldan çıkıyor. Sabah geldiğimizde okulun kapısında bizi bekliyor. Bu yüzden ona 657 ismini verdik. Okul içinde, bahçede dolaşıyor, öğrencilerle oynuyor. Derslere giriyor ama öğretmen sınıfa girdiğinde hemen çıkıyor. Bazen benim odama geliyor ama misafir geldiğinde dışarı çıkıyor. Biraz özgürlüğüne düşkün. Canı isterse kendini sevdiriyor. Gelenler 'ne güzel kedi' deyince 'o bizim kadrolu kedimiz' diyoruz. Bunun hakkını da veriyor" dedi.

Okulun öğretmenleri de 657'yi her gün beslediklerini ve çok sevdiklerini belirterek ona 657 diye hitap ettiklerini söyledi.

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