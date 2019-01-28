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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:/

Okulun 257’nci öğrencisi ‘tarçın’

Amasya'da Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencilerinin okulun bahçesinde beslediği ve ‘Tarçın’ adını verdikleri sokak kedisi, zamanla sınıflara girip sıraların arasında dolaşmaya başladı. Soğuk havalarda üşememesi için bina içinde hazırlanan yuvaya yerleştirilen kedinin aşıları da okul yönetimi tarafından yaptırıldı.

Okulun 257’nci öğrencisi ‘tarçın’
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Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, okulun adeta maskotu oldu. Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileri, ‘Tarçın’ adını verdikleri bir sokak kedisini okulun bahçesinde beslemeye başladı. Havaların soğumasıyla kediye öğretmenler tarafından bina içinde yuva yapıldı. Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan ‘Tarçın’, herkesin sevgisini kazandı. Okul yöneticileri ‘Tarçın’ın aşılarını yaptırıp karnesini çıkartırken, öğrenciler de kediyle fazla vakit geçirebilmek için okula daha erken gelmeye başladı.

Okulun 257’nci öğrencisi ‘tarçın’

‘PAZARTESİ GÜNÜ GELİNCE BİZİ KAPIDA KARŞILIYOR’
Okul müdürü Yavuz Kazancı, Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğini, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından çok sevildiğini söyledi. Tarçın ile öğrenciler arasında çok güzel bir iletişim oluştuğunu belirten Kazancı, "Öğrencilerin verdikleri yiyeceklerle onlara alıştı, okulun içine girmeye başladı. Daha sonra derslere girdi. Havalar soğuk. Bu nedenle ona bir yuva yaptık, okulun içine aldık. Daha sonra veterinere götürüp aşılarını yaptırdık. Öğrenci sayımız 256'ydı, Tarçın ile 257 oldu" dedi.

Okulun 257’nci öğrencisi ‘tarçın’

Tarçın'ı okulun bir değeri olarak gördüklerini söyleyen Kazancı, şöyle konuştu:
"Hafta sonları üzülüyoruz Tarçın'ı görmeyince. Pazartesi günü gelince bizi kapıda karşılıyor. Bizimle olmaktan çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Öğrenciler dersi daha iyi dinlemeye başladı Tarçın ile. Tarçın çoğu zaman uykuyla geçiriyor vaktini. O rahatsız olmasın diye öğrenciler daha sessiz oluyor, dersi daha dikkatle dinliyor. Bu da bir bakıma öğrencilerin ders içi motivasyonunu artırmış oldu. Tarçın ile öğrencilerimizin derste dikkatlerini daha iyi toplamayı başardığımızı düşünüyoruz."

Tarçın'dan sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının da değiştiğini belirten Kazancı, "Özellikle son yıllarda televizyonlarda, sosyal medyada hayvanlara yapılan şiddet olayları Tarçın'ı daha çok sahiplenmemize sebep oldu. Hayvan sevgisiyle yetişen nesilleri okulumuzdan mezun etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Okulun 257’nci öğrencisi ‘tarçın’

‘DERSLERİMİZ ONUNLA ÇOK GÜZEL GEÇİYOR’
Öğrencilerden Esma Meltem, Tarçın ile derslerin daha eğlenceli geçtiğini söyledi. Meltem, "Hepimiz onu çok seviyoruz. Derslere giriyor, masanın üstüne çıkıyor, sınıfta dolaşıyor. O da bizimle ders dinliyor. Derslerimiz onunla çok güzel geçiyor. Gitmesini istemiyoruz, arkadaşımız gibi oldu" dedi.

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