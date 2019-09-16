Okulların üretimlerine ‘tek tık’la ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürün ve hizmetlerin kataloğunun yer aldığı web portalı oluşturduklarını söyledi. Özer, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde üretilen ürünler ile sunulan hizmetlerin tümünün tek bir noktadan tanıtılması ve bu ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyanların erişimlerinin kolaylaştırılması için bir süredir web portalı hazırlıkları yürüttüklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürünlerin kataloğuna erişim için web portalı oluşturduk. Portala ‘http://mtedose.meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. Ürün kataloğunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı döner sermaye işletmelerinde üretilen ürünler ve sunulan hizmetler belirli kategoriler altında özellikleri ve görselleriyle birlikte yer alıyor. Katalogda 13 ana kategoride ürünler sergileniyor ve 78 alt kategoride okul araç gereçlerinden giyim, ayakkabı ve aksesuarlara, oyuncak, hediyelik eşyadan yapı ve enerji sistemlerine kadar 1752 ürünle ilgili detaylı bilgiye erişilebiliyor.

MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE 8 AYDA 171 MİLYON LİRALIK KATKI

MEB istatistiklerine göre, bu yılın sekiz ayında bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon liralık gelir elde edildi. Ürünler ve hizmetler, mesleki ve teknik ortaöğretimde okuyan öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirdi. Öğrencilerimiz, bir taraftan eğitim aldıkları alanlarla ilgili pratik becerilerini geliştirirken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar gelir elde edebiliyor. Bakanlık olarak bu konuda tüm okullarımızı teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hazine kesintisinin yüzde 15'den yüzde 1'e düşmesi üretim kapasitesinin artmasına çok önemli katkıda bulundu. Bu yıl, üretimde 2018'e göre yaklaşık yüzde 40'lık bir artış oldu. Şimdi bu hizmetlerin görünürlüğünü artırmak ve erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atmış bulunuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve hizmete alınan web ortamındaki ürün kataloğu ile artık döner sermaye işletmesi bulunan tüm okullarımızda üretilen ürünler ve sağlanan hizmetlere tek bir noktadan erişilebilecek.

Erişime açılan portalın mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan işlerin görünürlüğünü arttıracak. Dağınıklığı tek bir noktada topladığı için sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştıracak. Katalog yeni ürün ve hizmetlerle sürekli güncellenecek.”