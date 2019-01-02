Okulların hizmet alanı ve puanları güncellendi
MEB, öğretmenler için çok önemli olan okulların hizmet alanı ve puanlarını güncelledi. Yeni düzenlemeler, Tebliğler Dergisi'nde yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aralık Ayı Tebliğler Dergisi’nde yer alan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayıyla okulların hizmet alanı ve puanları güncellendi. Yeni atanacak ya da yer değiştirmek isteyen öğretmenler için önemli olan bu düzenlemeyle hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının listesi açıklandı.
Dergide şu ifadelere yer verildi:
“Eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen kurumların valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.”
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