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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
12.04.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

'Okulları belirlerken %10 kriterini esas aldık'

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'Okulları belirlerken %10 kriterini esas aldık'

Mİlli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavla girilecek liseleri belirlerken ‘yüzde 10 kriteri’ni esas aldıklarını söyleyerek, “Fen ve sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimlerdeki öğrenci oranı, o ildeki öğrencinin yüzde 10’una tekabül ediyorsa, başka bir okulu eklemedik. Ancak yüzde 10 kriterine yaklaşmamışsa, proje okullarını, Anadolu lisesini alarak yüzde 10 kotasını doldurduk” dedi. Adrese dayalı yerleştirmelerde kullanılacak eğitim bölgelerinin de haziranda açıklanacağını belirten Bakan Yılmaz, özetle şöyle konuştu:

OKUL YÖNETİCİLERİ REHBER OLACAK: Öğrencilerimizin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus açıklanmadı. Okul yöneticileri, evlatlarımızın okul yerleştirmesinde en büyük rehberleri olacak. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz haziranda açıklanacak.

YÜZDE 90 EVİNE EN YAKIN LİSEYE GİDECEK: Herkes mahallesindeki bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak esas aldığımız husus, yüzde 10’u geçmemesi. Çünkü bu sınav heyecanının mümkün olduğunca az sayıda öğrenciye verilmesini istiyoruz. ‘Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz’ diyenler, ‘Şimdi şu okul niye yok?’ diyerek okul sayısını arttırmak istiyor. İlinizdeki öğrenci 100 binse; 10 bini sınavla alan okullara girecek. Kalan yüzde 90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgâhına en yakın okula gidecek. Oran daha yukarı çıkarsa, TEOG’u kaldırırken istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız.

FEN VE SOSYAL BİLİMLERİN HEPSİ VAR: Sınavla öğrenci alacak okulları belirlerken kriterler şuydu: Fen ve sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimlerdeki öğrenci oranı, o ildeki öğrencinin yüzde 10’una tekabül ediyorsa, başka bir okulu eklemedik. Ancak yüzde 10 kriterine yaklaşmamışsa, proje okullarını, Anadolu lisesini alarak kotayı doldurduk. Liselerde puanlar, meslek liselerinde sektörle işbirliği dikkate alındı. Buna rağmen yüzde 10’un altında kalan yerler varsa talepler başımızın üstüne. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen, sosyal ve Anadolu lisesi olan 620 okul var. 78 bin 300 öğrenci bu kapsamda. Oranı yüzde 62. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okula 19 bin 170 öğrencimiz girecek. Oranı yüzde 15. Din öğretiminde 297 okul, 28 bin kontenjan var. Oranı yüzde 23. Vatandaşımızın tercih ettiğimiz okullara yönelimi olmazsa, evlatları için bir tercihte bulunmazsa, o zaman sınıflamamızın doğru olmadığı ortaya çıkacak.

ORAN DOLUNCA KÖKLÜ LİSELERİ LİSTEYE ALAMADIK: Fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’u doldurduğu için bazı köklü okulları listeye dâhil edemedik. Her ilde yüzde 10 ile öğrenci alan okullar, her türden seçildi. Yani meslek, imam hatip, Anadolu liselerinden belirlendi. Dolayısıyla hiçbir ilde sınavla alan okul yok lafı doğru değil. Her ilçede olacak diye bir şart da yok.

DEİZM SONUÇLARI BİLİMSEL DEĞİL: (Deizm tartışmaları) Böyle bir program bizim tarafımızdan yapılmadı. MEB’in çalışması yok. Eğitimciler derneği tarafından Konya’da 4 Mart’ta bir program gerçekleştirildi. 50 katılımcı öğretmen müzakere ediyor. Bizimle ilgili olan, öğretmenlerin katılmasına müsaade etmemiz. Sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı? Bu ülkenin gençliğinin DNA’sında vatan sevgisi, yerel ve milli değerler var.

İMAM HATİP ORANI YÜZDE 23:(Zorunlu imam hatip eleştirileri) Diyelim ki biz imam hatipleri koyduk. Hiçbir veli seçmedi, bu liseler boş kalacak. Sadece 28 bin öğrenci için sınavla alan imam hatip okulu verildiğinde herkes imam hatipli mi oluyor? Gerçekle bağlantısı yok. Yüzde 62 fen, sosyal bilimler, Anadolu lisesine gidiyor. İmam hatibe gidenlerin oranı ise yüzde 23. Kimseye bir şeyi zorlamıyoruz. Onlar istiyorlar ki, veliler istese de bu okullara evlatlarını göndermesinler. Devletin, vatanın sahibi vatandaşlarımız, 15 Temmuz bunu gösterdi. Canı pahasına bu ülkenin hakkını, hukukunu koruyan vatandaşın taleplerini dikkate almak demokrasinin, kanunların, anayasanın gereği. Yaptığımız da budur.

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