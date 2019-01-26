Yeni okul müdürleri 19 Haziran'da göreve başlayacak
MEB’in yayımladığı duyura göre, 2019 yılı eğitim kurumlarında yönetici görevlendirmeleri valiliklerce başvuru alınarak yapılacak. Yeni okul müdürleri 19 Haziran’da göreve başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı eğitim kurumlarında yönetici görevlendirmeleriyle ilgili duyuru yayımladı. MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereği eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme valiliklerce başvuru alınarak yapılacak. Önce mevcut yöneticilerin yeniden görevlendirmeleri, daha sonra ilk defa yönetici olacakların görevlendirmeleri olacak. İlk defa görevlendirileceklere ilişkin takvim ÖSYM tarafından yapılacak seçme sınavı duyurusundan sonra ayrıca yayınlanacak.
VALİLİKLER ONAYLAYACAK
Yeniden görevlendirmeler ise belirlenen takvime göre gerçekleşecek. Buna göre, bulunduğu eğitim kurumunda dört veya sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulmasıyla ilgili işlemler 18-26 Şubat’ta yapılacak. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları 27 Şubat-1 Mart’ta ilan edilecek. Aynı veya farklı kurumda müdür ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklerin başvuruları elektronik ortamda 10-16 Nisan tarihlerinde alınacak. Valiliklerce onaylamaların yapılması da aynı tarihlerde gerçekleşecek. Yeniden görevlendirme sonuçları 19 Nisan’da açıklanacak. Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilen yöneticiler, yeni görevlerine 19 Haziran itibariyle başlayacak.
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