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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:/

Yeni okul müdürleri 19 Haziran'da göreve başlayacak

MEB’in yayımladığı duyura göre, 2019 yılı eğitim kurumlarında yönetici görevlendirmeleri valiliklerce başvuru alınarak yapılacak. Yeni okul müdürleri 19 Haziran’da göreve başlayacak.

Yeni okul müdürleri 19 Haziran'da göreve başlayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı eğitim kurumlarında yönetici görevlendirmeleriyle ilgili duyuru yayımladı. MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereği eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme valiliklerce başvuru alınarak yapılacak. Önce mevcut yöneticilerin yeniden görevlendirmeleri, daha sonra ilk defa yönetici olacakların görevlendirmeleri olacak. İlk defa görevlendirileceklere ilişkin takvim ÖSYM tarafından yapılacak seçme sınavı duyurusundan sonra ayrıca yayınlanacak.

VALİLİKLER ONAYLAYACAK
Yeniden görevlendirmeler ise belirlenen takvime göre gerçekleşecek. Buna göre, bulunduğu eğitim kurumunda dört veya sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulmasıyla ilgili işlemler 18-26 Şubat’ta yapılacak. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları 27 Şubat-1 Mart’ta ilan edilecek. Aynı veya farklı kurumda müdür ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklerin başvuruları elektronik ortamda 10-16 Nisan tarihlerinde alınacak. Valiliklerce onaylamaların yapılması da aynı tarihlerde gerçekleşecek. Yeniden görevlendirme sonuçları 19 Nisan’da açıklanacak. Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilen yöneticiler, yeni görevlerine 19 Haziran itibariyle başlayacak.

 

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