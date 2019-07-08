Okullarda yeni eğitim dönemine hazırlık
Özel okullarda, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar sürüyor. Yeni müfredata uygun olarak hazırlanan yayınların tanıtımları yapılıyor.
Bilfen Yayın Grubu tarafından 9’uncusu düzenlenen bayi toplantısı Yunan Adaların’daki bir gemi turunda gerçekleşti. Yayın yönetmenleri tarafından müfredata uygun olarak hazırlanan yayınların tanıtımının yapıldığı toplantıda bayiler, okullar açılmadan önce son hazırlıklarını tamamladı. 300’den fazla yeni yayının tanıtıldığı toplantıya, 400’e yakın bayi katıldı.
‘SORULARIMIZ İSABETLİ’
Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, “Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) en çok isabetli soru Bilfen tarafından hazırlanan sorulardan çıktı. Yayın grubuyla anlaşmalı olan matbaa şirketi de birleştirildi. Bundan sonra daha güzel ve başarılı işlere imza atacağız” dedi.
‘YENİ DÖNEME HAZIRIZ’
Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı ise, “Türkiye’de ölçme ve yerleştirme sınavlarında en çok tercih edilen yayın grubu olmanın onurunu yaşıyoruz. Ayrıca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı adına 4+4+4 sisteminin her kademesine 100’e yakın yeni yayınla hazırız” dedi.
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