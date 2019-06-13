Okullarda 'tatil zili' cuma günü çalacak
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline başlayacak. MEB'in yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül'de açılacak.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, cuma günü karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor. 17 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıtacak. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Tatile öğrencilerden sonra başlayacak öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, ikinci haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı.
Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme işlemlerini yapacak.
YENİ TAKVİM, YENİ UYGULAMA
Öte yandan MEB'in yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül'de açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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