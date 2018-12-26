Okullarda ‘Sıfır Atık’ eğitimleri başlıyor
Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim bakanlıkları ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokol doğrultusunda ilkokul öğrencilerine için ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ başlatıldı. İlk olarak Ankara'da uygulanacak ve 50 bin öğrencinin hedeflendiği projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.
Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim bakanlıkları ile TEMA Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda okullarda ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ uygulamaya konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında, yeni bir eğitim programı daha hayata geçirildi. Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi olarak yaşama geçirilecek olan çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında iş birliğiyle protokol imzalandı.
Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi iş birliği protokolü imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç katıldı.
İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaşması amaçlanan protokolle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin iş birliğinde ilkokul öğrencilerine anlatılacak.
GELECEK NESİLLERE TEMİZ ÇEVRE
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Dökmeci, artan dünya nüfusunun tüketimi de artırdığını, bu durumun doğal varlıklar üzerindeki baskının da yoğunlaşmasına neden olduğunu belirtti. Bakanlığın son dönemde yaptığı çalışmalarla atık konusunu bir sorun olmaktan ziyade, hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görmeye başladığını belirten Dökmeci, yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sıfır Atık Projesi'ni yürüttüklerini belirtti.
Sıfır Atık uygulamasının tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini anlatan Dökmeci, sistemin yaygınlaştırılmasında eğitim ve bilgilendirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Dökmeci, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumunu azaltılacak, israfı önleyecek, atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıracak ve ekonomiye katkı sağlayacağız. Bu noktada da çocuklarımızın ve gençlerimizin projeye katılım sağlaması, uygulamaların gelecek nesillere taşınması açısından önemli. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı ile birlikte gelecek nesillere konunun önemini anlatabilmek için okullarda Sıfır Atık Projesi'ne başlıyoruz. Çocuklara israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesi sürecini anlatacağız. Kısacası gelecek nesile tasarrufu ve verimliliği aktaracağız."
‘TÜM KADEMEDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Çolak ise proje kapsamında TEMA Vakfı'nın doğa eğitimi konusundaki deneyimiyle geliştirdiği Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin çocukların bilinçlenmesi için önemli bir kazanım sağlayacağını söyledi.
Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin okullarda öğretmenler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte uygulayacağını anlatan Çolak, "Yapılan çalışmalar ülkemizin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de hizmet ediyor. Uzun yıllar devam edecek olan projeyle tüm kademedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
ÇOCUKLAR 5D İLE ATIK YÖNETİMİ FELSEFESİNİ TANIYACAK
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise TEMA Vakfı'nın eğitimleriyle çocukların, 5D olarak tanımlanan aşamalı bir atık yönetimi felsefesini öğreneceğini söyledi.
Ataç, ‘Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme’, ‘Daha Az Tüket’, ‘Değerlendir ve Yeniden Kullan’, ‘Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan’, ‘Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır’ gibi tüketim ilkelerinden oluşan bu felsefeyle öğrencilerin atık oluşumunun nasıl engelleyeceklerini fark etmelerinin hedeflendiğini belirtti.
Proje, ilk olarak Ankara'da başlatılacak, ardından yurt genelinde uygulanacak.
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