Okullarda ‘kayıt parası’na valilikten soruşturma
İstanbul Valiliği okullarda 'bağış' adı altında ‘kayıt parası’ alınmasıyla ilgili şikayetleri hatırlatarak, konuyla ilgili 55 inceleme/soruşturma başlatıldığını duyurdu. Buna göre, incelemelerden 7’si sonuçlandırılırken, 3 idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda 'bağış' adı altında 'kayıt parası' alınması şikayetleri üzerine, valilik tarafından 55 inceleme/soruşturma başlatıldı. Bunlardan 7’si sonuçlandırılarak, 3 idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirildi. 4’ünü ise muhtelif disiplin cezaları verildi. 48 dosyanın soruşturması halen devam ediyor.
MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ücretsiz eğitimin anayasal bir hak olduğu belirtilerek, “Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecek. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacak” ifadeleri kullanıldı.
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