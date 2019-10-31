Okullarda kasım tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?
Öğrencilerin tatil imkanı bulacağı kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl ilk kez yürürlüğe koyduğu ara tatil uygulaması, kasım ayı içerisinde ilk kez uygulamaya girecek. Okullara kısa bir ara verecek olan öğrenciler, hafta sonları dahil 9 günlük bir tatil imkanı bulacak. İşte, milyonlarca öğrencinin araştırdığı okullar ne zaman tatile girecek sorusunun cevabı
Okulların tatil takvimi içerisinde yer alan kasım ayı ara tatili, bu yıl öğrenciler için motivasyon kaynağı olacak. Hafta sonu ile birlikte toplam 9 günlük tatil imkanı bulacak olan öğrenciler dışında ilk ara tatil öğretmenler için de seminer anlamına gelecek. Peki, okullarda kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
OKULLARDA KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım tarihi olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.
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