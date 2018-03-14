Okullarda ‘Bağımlılığa Müdahale Programı’ başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan ‘Kısa Müdahale Programı-Okulda Bağımlılığa Müdahalenin (OBM) Uygulanmasına Yönelik İş Birliği Protokolü’ ile resmi ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin sigara, alkol ve madde kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

Protokolle ayrıca programın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve rehberlik öğretmenlerinin, bağımlılıkla mücadele alanında izleme, değerlendirme ve ikincil önleme çalışmalarına yönelik müdahale becerilerinin artırılması öngörülüyor. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede ikincil önleme çalışmalarının, sistematik halde yapılandırılması ve ülke genelinde etkin ve yaygın hale getirilmesi planlanıyor.