Okullara ‘yardımcı kaynak’ uyarısı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara ‘acele’ notuyla ‘yayın aldırılmaması’ konulu bir genelge gönderdi.
Genelgede okullarda okutulacak ders kitapları ve diğer eğitim araçlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca kabul edildiği hatırlatıldı.
Yazıda özetle şöyle denildi:
“Bakanlığımızca daha önce yapılan duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları bakanlığımıza ulaşan bildirimlerden anlaşılıyor. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması için ter türlü tedbirin alınması...”
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