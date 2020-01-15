Okullara ‘Akreditasyon ve Danışmanlık’ verilecek

Kurulduğu günden itibaren eğitim alanında faaliyet gösteren, yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini destekleyen Türk Eğitim Derneği (TED), kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını arttırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullara akreditasyon ve danışmanlık yapmaya başlıyor. Akreditasyon sürecinde, halen faaliyet gösteren bir özel okul, gerekli şartları taşıması ve geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okulu olarak faaliyetlerine devam edebiliyor. Bir okulun akreditasyon sürecine kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya uygun olması gerekiyor. Akreditasyon için kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürecek ‘geçiş dönemini’ başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alıyor. Danışmanlık kapsamında ise mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini arttırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabiliyor. En az bir eğitim-öğretim yılı süren ve her yıl yenilenebilen bir uygulama olan kurumsal eğitim danışmanlığı kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, müfredat geliştirme ve yabancı dil eğitimi alanlarında bütünleşik bir danışmanlık içeriği sunuluyor.

HEDEF: ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ DUYACAKLARI DONANIMI SAĞLAMAK

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ‘Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD)’ ile ilgili şunları söyledi:

“Miras kelimesi size ne çağrıştırıyor? Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre; bir kuşağın kendinden sonra gelen kuşaklara bıraktığı değerli şey. Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim-öğretim süreci içinde yer alan okullara TED’in tecrübesinden, nitelikli eğitim sisteminden yararlanma fırsatı sunmak için isteyen özel okullara yönelik bir ‘akreditasyon ve danışmanlık’ süreci başlatıyoruz. Bu projeyle hedefimiz; TED’in öğretime bakışıyla hem öğrencilere hem öğretmenlere gelecekte ihtiyaç duyacakları donanımı sağlamak. TED’in öncelikli var oluş sebeplerinden biri, deneyimlerini paylaşarak tüm ülkeye yararlı olmak. Bunu yaparken de ince eleyip sık dokuyarak oluşturduğumuz kriterlerimiz mevcut. Öyle ki hassasiyetlerimizi dikkate almayan eğitim kurumlarıyla birlikteliğimiz hiçbir koşulda mümkün olmayacaktır.”