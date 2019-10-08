Okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ve sömestr tatili ne zaman?
İlk ara tatil ile birlikte okullar ne zaman tatil olacak sorusuna cevap arayan birçok öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimini araştırmaya başladı. Öğrenci ve veliler haricinde öğretmenlerin de merak ettiği 'Okullar ne zaman tatil olacak?' sorusu, eğitmenler için seminer anlamına gelecek. Peki, ilk ara tatil ve sömestr tatili ne zaman icra edilecek? İşte, okullar ne zaman tatil olacak sorusunun cevabı
Kış şartlarının kendisini hissettirdiği son günlerde pek çok öğrenci 'Okullar ne zaman tatil olacak' sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan ilk ara tatil ve sömestr tatili gündemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte, okulların kapanacağı ve ilk ara vereceği tarih
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün).
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKULLARA YÜKSEK HIZLI İNTERNET
MEB ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak. Böylelikle okullar yüksek nitelikli video, ses, resim gibi eğitim içeriklerine ulaşabilecek.
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