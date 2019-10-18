Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim döneminde bu yıl okulların ne zaman tatil olacağı öğrenciler ve veliler tarafından internette cevap arayan sorular arasında yer alıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre bu yıl yeni eğitim sistemi ile birlikte yarı yıl tatilinin süresi de kısaldı. Peki Okullar ne zaman tatil olacak?
Okul tatil tarihleri, yazılı dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Kasım ara tatili ne zaman olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman olacak? İşte, öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği okul tatil tarihleri ve kasım ayı ara tatili hakkında bazı bilgiler
Son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı önemli konular arasında yer alan kasım ayı ara tatilleri, öğrenciler ve veliler için 9 günlük tatil anlamına gelecek. Peki, kasım ayı ara tatili ne zaman olacak? İşte, okulların tatil günleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
OKUL TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün).
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
PISA BAŞKANINDAN TÜRKİYE'YE SINAV ÖNERİSİ
‘PISA Patronu’ olarak bilinen ve Hürriyet’in sorularını yanıtlayan OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye’de eğitimin geleceğinden umutlu. “Eğitimin daha iyiye gideceğinden çok eminim. Sistemin kapasitesi çok yüksek. Hedefler için kaynaklar yeterli” diye konuşuyor. Schleicher, daha iyi olmak için eğitim vizyonunun ısrarla takip edilmesi, öğrencilerin üzerindeki sınav baskısının azaltılmasını öneriyor.
“Türkiye, OECD ülkeleri arasında PISA 2015 kapsamında yapılan anketlerde öğrenci refahının düşük olduğu ülkelerden biriydi. 2023 Eğitim Vizyonu bunun farkında. Bununla ilgili ortaya konan hedefler var. Öğrenci refahı, mutluluğu başta öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin kalitesine bağlı. Türkiye’de öğretmen ve öğrenci arasında hala mesafe var. Öğretmenler sınıf dışında, öğrencileriyle az zaman geçiriyor. Eğitimciler, konuları ve bunları nasıl anlatacağını biliyor ancak öğrencilerini tanımıyor. Öğrenciler, derslerde zorlandıklarında öğretmenlerinin yardımının gelebileceğini bilmeli. Türkiye’de eğitim sisteminde okullar ağırlıklı olarak öğretime odaklı. Bu tabii ki önemli. Fakat öğrencilerinizin nasıl hissettiklerini de bilmelisiniz. Öğrencilerinizin okula ait hissedip hissetmediklerini takip etmelisiniz. Öğretmenler, öğretimin dışında, öğrencilerinin refahı için de zaman ayrılmalı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle