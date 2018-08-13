Okullar ne zaman açılacak? Bakanlıktan tarih bilgisi
Yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı günü sorgulayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasını sorgulamaya başladı. Milyonlarca kişinin 2017/2018 eğitim öğretim dönemine başlayacağı günü öğrenmek için sorguladığı okullar ne zaman açılacak sorusu, resmi takvimde yer aldı. İşte, bakanlığın resmi takviminde açıkladığı okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı
Okullar ne zaman açılacak hususu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tarihe göre hareket edeceği yaz tatili, son günlerde sıkça sorgulanmaya başlandı. Peki, bakanlığın resmi takvim verilerine göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
KARADENİZ'DE EĞİTİM BAŞLADI
Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamak için giden mevsimlik işçilerin çocuklarına, ‘Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi’ kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklar için derslerin yanı sıra çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Projeye yaklaşık 500 çocuk katılıyor.
Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamak için giden mevsimlik işçilerin çocuklarına, ‘Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi’ kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilmeye başlandı. Mevsimlik işçiler, bir süre önce Ordu Valiliği’nce Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi ile Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nce Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen projeyle görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.
Yaklaşık 500 çocuğun katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere çeşitli dersler veriliyor.
Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi Eğitim Koordinatörü Ali Çelik, projeyle kentte yaklaşık 1 ay kalacak tarım işçilerinin çalışma dönemleri içinde çocuklarına eğitim verilmesinin amaçlandığını söyledi. Öğrencilere, derslerde geri kaldıkları konuların müfredata bağlı olarak anlatıldığını ifade eden Çelik, “Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ndeki çadır alanında kurulan prefabrik okulda 7 sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, resim, müzik ve Kur’an gibi çeşitli dersler veriliyor. Ayrıca görsel sanatlar sınıfında da çalışmalar yapılıyor” dedi.
Çelik, çocukların sportif faaliyetlerden de geri kalmamasına özen gösterildiğini aktararak, öğrencilerin gün boyunda hoşça vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Derslerin saat 09.00’da başladığını belirten Çelik, “Öğlene kadar ders gören çocuklara, öğle arasında güzel yemek ikramları yapılıyor. Eğitimler 16.00-17.00 gibi sona eriyor” diye konuştu. Çelik, eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceğini sözlerine ekledi.
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