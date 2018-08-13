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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
13.08.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman açılacak? Bakanlıktan tarih bilgisi

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Okullar ne zaman açılacak? Bakanlıktan tarih bilgisi

Yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı günü sorgulayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasını sorgulamaya başladı. Milyonlarca kişinin 2017/2018 eğitim öğretim dönemine başlayacağı günü öğrenmek için sorguladığı okullar ne zaman açılacak sorusu, resmi takvimde yer aldı. İşte, bakanlığın resmi takviminde açıkladığı okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

Okullar ne zaman açılacak hususu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tarihe göre hareket edeceği yaz tatili, son günlerde sıkça sorgulanmaya başlandı. Peki, bakanlığın resmi takvim verilerine göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

KARADENİZ'DE EĞİTİM BAŞLADI

Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamak için giden mevsimlik işçilerin çocuklarına, ‘Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi’ kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklar için derslerin yanı sıra çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Projeye yaklaşık 500 çocuk katılıyor.

Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamak için giden mevsimlik işçilerin çocuklarına, ‘Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi’ kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilmeye başlandı. Mevsimlik işçiler, bir süre önce Ordu Valiliği’nce Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi ile Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nce Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen projeyle görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

Yaklaşık 500 çocuğun katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere çeşitli dersler veriliyor.
Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi Eğitim Koordinatörü Ali Çelik, projeyle kentte yaklaşık 1 ay kalacak tarım işçilerinin çalışma dönemleri içinde çocuklarına eğitim verilmesinin amaçlandığını söyledi. Öğrencilere, derslerde geri kaldıkları konuların müfredata bağlı olarak anlatıldığını ifade eden Çelik, “Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ndeki çadır alanında kurulan prefabrik okulda 7 sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, resim, müzik ve Kur’an gibi çeşitli dersler veriliyor. Ayrıca görsel sanatlar sınıfında da çalışmalar yapılıyor” dedi.

Çelik, çocukların sportif faaliyetlerden de geri kalmamasına özen gösterildiğini aktararak, öğrencilerin gün boyunda hoşça vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Derslerin saat 09.00’da başladığını belirten Çelik, “Öğlene kadar ders gören çocuklara, öğle arasında güzel yemek ikramları yapılıyor. Eğitimler 16.00-17.00 gibi sona eriyor” diye konuştu. Çelik, eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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