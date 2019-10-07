Okullar ara tatile ne zaman olacak? MEB ara tatil takvimi
Öğrencilerin geçtiğimiz yıl değişen ara tatil sisteminin ardından bu yıl tatilin kaç gün olacağını ve ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler tarafından '15 tatil' olarak adlandırılan tatil günleri yeni sistem ile birlikte değişti. Peki okullar 2019 yılı takvimine göre okullarda ara tatil hangi tarihte olacak?
Öğrencilerin merakla takip ettiği ara tatil için ilk açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılmıştı. Açıklamanın ardından birçok öğrenci, ara tatiller ne zaman yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 9 günlük ara tatillerin gerçekleşeceği tarih ve okulların kapanacağı gün hakkında bazı bilgiler
BU YIL İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
SÖMESTR NE ZAMAN?
Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
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