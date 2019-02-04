Okullar açıldı... Sosyal medyada gündem oldu
15 günlük yarıyıl bitti. Kimi öğrenciler okula heyecanla koşarken, bazıları sabah erken kalkmakta zorlandığını söyledi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ‘#OkullarAcıldı’ hashtagi ile attığı mesajlar, Twitter’da gündem oldu.
Okullar bugün açıldı. Öğrencilerin bir bölümü Twitter’da sabah erken saatte kalkmakta zorlandığını söylerken, bazı paylaşımlara okulların açılma sevinci yansıdı. Velilerse çocuklarının okula tekrar alışmasının zor olduğundan bahsetti. #OkullarAçıldı etiketi öğrenci, öğretmen ve velilerin attığı twitlerle kısa sürede, ‘Türkiye Gündemi’ne girdi.
İŞTE ÖĞRENCİLERİN ÖNE ÇIKAN SOSYAL MEDYA MESAJLARI:
Kübra Gül @kubdiyin
Şöyle bir kaç güncük geri saramıyor muyuz? #OkullarAçıldı
ılsa @prenssannesi
#OkullarAçıldı yaşasın tatil bitti.
B.vitamini @haziranmelodisi
#OkullarAçıldı şuraya öğrencilerini çok özleyen bir öğretmen çizelim.
Görkem Koç @Gorkemkoc2
#OkullarAçıldı Üniversite de başlasın artık. Yeni dönemdeki dersler için heyecanlıyım.
ahmet mücahid yıldız @ahmtmchdyldz
“Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz.” İyi dersler.#OkullarAçıldı
arzu @arzudrew
Ne gerek vardi #OkullarAçıldı
BYRM @bayram_elikel
#OkullarAçıldı her yer çiçek açtı.
Matematik Sözlük @matematiksozluk
#okullaraçıldı diye şimdiden "tatile kaç gün kaldı?" diye pazartesi 'den saymaya başlayanları görelim.
Emir YILMAZ @lEmirYILMAZ
Okulların açılması eğitimden çok trafiği etkiledi. #OkullarAçıldı
Yusuf Akkuş @y_akkuss
Bu sabah, annesi elinden tutmuş, yürüyerek uyuyan bir ortaokul öğrencisi gördüm. #OkullarAcıldı
İlker Özberber @ilkeraspery
Okulun ilk günü okul mu olur #OkullarAçıldı
Deniz Özok @Denizozok
Çabucak geçmiş bir 15 gün ve annenizin pazar sabahı itibari ile yarın okul açılıyor deyip hazırlık yapması ve akabinde akşam okul banyosunu yapmanız ve erkenden yatağa girmeniz.. Yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar dilerim #OkullarAçıldı
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