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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Sabri GARİP
04.02.2019 - 10:24, Son Güncelleme:/

Okullar açıldı... Sosyal medyada gündem oldu

15 günlük yarıyıl bitti. Kimi öğrenciler okula heyecanla koşarken, bazıları sabah erken kalkmakta zorlandığını söyledi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ‘#OkullarAcıldı’ hashtagi ile attığı mesajlar, Twitter’da gündem oldu.

Okullar açıldı... Sosyal medyada gündem oldu
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Okullar bugün açıldı. Öğrencilerin bir bölümü Twitter’da sabah erken saatte kalkmakta zorlandığını söylerken, bazı paylaşımlara okulların açılma sevinci yansıdı. Velilerse çocuklarının okula tekrar alışmasının zor olduğundan bahsetti. #OkullarAçıldı etiketi öğrenci, öğretmen ve velilerin attığı twitlerle kısa sürede, ‘Türkiye Gündemi’ne girdi.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN ÖNE ÇIKAN SOSYAL MEDYA MESAJLARI:

 

 

Kübra Gül‏ @kubdiyin
Şöyle bir kaç güncük geri saramıyor muyuz? #OkullarAçıldı

ılsa‏ @prenssannesi
#OkullarAçıldı yaşasın tatil bitti.

B.vitamini‏ @haziranmelodisi
#OkullarAçıldı şuraya öğrencilerini çok özleyen bir öğretmen çizelim.

Görkem Koç‏ @Gorkemkoc2 
#OkullarAçıldı Üniversite de başlasın artık. Yeni dönemdeki dersler için heyecanlıyım.

ahmet mücahid yıldız‏ @ahmtmchdyldz
“Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın okulumuz.” İyi dersler.#OkullarAçıldı

arzu‏ @arzudrew
Ne gerek vardi #OkullarAçıldı

BYRM‏ @bayram_elikel
#OkullarAçıldı her yer çiçek açtı.

Matematik Sözlük @matematiksozluk
#okullaraçıldı diye şimdiden "tatile kaç gün kaldı?" diye pazartesi 'den saymaya başlayanları görelim.

Emir YILMAZ‏ @lEmirYILMAZ
Okulların açılması eğitimden çok trafiği etkiledi. #OkullarAçıldı

Yusuf Akkuş‏ @y_akkuss 
Bu sabah, annesi elinden tutmuş, yürüyerek uyuyan bir ortaokul öğrencisi gördüm. #OkullarAcıldı

İlker Özberber‏ @ilkeraspery
Okulun ilk günü okul mu olur #OkullarAçıldı

Deniz Özok‏ @Denizozok
Çabucak geçmiş bir 15 gün ve annenizin pazar sabahı itibari ile yarın okul açılıyor deyip hazırlık yapması ve akabinde akşam okul banyosunu yapmanız ve erkenden yatağa girmeniz.. Yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar dilerim #OkullarAçıldı

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