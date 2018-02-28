Okulda ‘Rehberlik Sokağı’

Silopi Koç ilk ve Ortaokulu’nda görev yapan rehber öğretmenler; Kübra Duman Özcan, Tuğba Dönmez ve Süleyman Yıldız, okulun karanlık ve aktif kullanılmayan koridorunu canlandırmak için bir çalışma başlattı.

Okul Müdürü Nurettin Kaden’den onay alan rehber öğretmenler, koridorun boyanması ve ihtiyaçların karşılanması için esnaftan ve diğer öğretmenlerden destek aldı. Malzemelerin temin edilmesinin ardından öğretmenler, koridorun badana ve boyasını yaptı. Daha sonra aydınlatmanın yapılmasıyla yine kendi işçilikleriyle masa ve sandalyeler yaptırılarak, koridora özgün boyandı. Oturma düzeninin sağlanmasının ardından yapılan mini kütüphaneyle bekleme sırasında öğrenci velilerinin kitap okuması amaçlandı. Teneffüs ve boş derslerde öğrencilerin kendilerini geliştirmek için uğrak yeri olan ‘Rehberlik Sokağı’nda, kavga eden, aile içi şiddet gören, maddi ve manevi sorun yaşayan öğrencilerin sıkıntılarını öğretmenlere aktarma imkanı sağlanacak.

ÖĞRENCİLER OLUMLU BULDU

‘Rehberlik Sokağı’nın açılışı için düzenlenen törene, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve Okul Müdürü Nurettin Kaden, okul öğretmetmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Kaymakam Konak açılışı yapılan Rehberlik Sokağı’nda incelemede bulundu.

Odaları dolaşan Konak, öğretmenlerden bilgi aldı. ‘Rehberlik Sokağı’nda kitap okuyan öğrencilerinden Sudenaz Onuk, Rehberlik Sokağı’nın çok olumlu olduğunu belirtti, Onuk, "Sıkıldığımda ya da içimde kötü bir duygu olduğunda gelip kitabımı okuyabiliyorum. Buranın böyle yapılmasından gerçekten çok mutluyum. Tavanlar renklenmiş, acayip güzel olmuş. Canım sıkıldığında, üzüldüğümde arkadaşımla kavga ettiğimde, bir sorun olduğunda rehberlik hocama gelip burada beraber konuşabilir, sorunlarımızı çözebiliriz" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Kerem Gedük ise, daha önce sorunları olduğunda arkadaşlarıyla çözüm bulamadıklarını, ancak oluşturulan bu sokaktaki bir masada oturarak, sorunlarını aktaracakları bir öğretmenden yardım alabileceklerini söyledi.

‘PASİF KORİDORU CANLANDIRDIK’

Okulun rehber öğretmeni Süleyman Yıldız da, pasif haldeki koridoru canlandırdıklarını ve olumlu olarak kullanabilecekleri bir mekan haline getirdiklerini belirterek, "Koridordaki amacımız öğrencilerimizin koridoru ve odalarımızı aktif bir şekilde kullanmalarıdır. Koridorlara masa bıraktık. Bir öğrenci ile görüştüğümüzde içerisi dolu oluyordu. Öğrencilerimizi alamıyorduk. Öğrenciler bizi beklerken dergi kitap okuyarak bir şeyler öğreniyorlar. Velilerimiz de aynı şekilde buralarda oturup bizi bekliyor. Koridorumuzun yapım aşaması yaklaşık 2 ay sürdü" dedi.