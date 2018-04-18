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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
18.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Okulda öğretmen, sahnede sanatçı

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Okulda öğretmen, sahnede sanatçı

Aydın Nazilli ilçesinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri tiyatro grubu kurdular. Kendilerine 'Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu' adını veren grup, ilk oyunları olan ‘Evlere Şenlik’i sahneledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri, eğitimcilik görevlerinin yanısıra görev aldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle de dikkat çekiyor. Uzun yıllar Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli'de Halk Eğitimi Merkezi ve ASO ve Nazilli Öğretmenevi başta olmak üzere birçok kurum bünyesindeki THM ve TSM korolarında görev alan öğretmen ve idareciler, tiyatro grubu da kurdu.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde kurulan 'Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu' ilk kez sahnelediği komedi tarzındaki 'Evlere Şenlik' isimli tiyatro oyunuyla beğeni kazandı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelenen oyunu izlemeye binlerce sanatsever geldi. 300 kişilik salon dolunca, salona giremeyen izleyiler, oyunun birkaç defa daha sahnelenmesini istedi. 1.5 saat süren oyunda Nazilli ve çevresinin gelenekleri öğretmenler tarafından komedi tarzında sahneye uyarlandı.

Geçmişte aynı mahallede yaşayan biri zengin iki ailenin evde kalmış çocuklarının yıllar sonra evlenmek üzere geleneksel kız isteme merasimi, önyargılar ve sürpriz sonuçları yöresel mizah tarzıyla birleştirilerek iki perde şeklinde izleyiciye yansıtıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere küçük oyuncularla desteklenen ve öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunda Bayındır Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Erol Sevgili, oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenmiş. Kübra Öngel, Nigar Güler, Kenan Kangöz, Ufuk Çağlayan, Birkan Erçarman, Sanem Taşçı Tan, Birsel Yeşiltepe, Ebru Kaban, Merve Dülger Akgün, Eren Alp Sevgili de oyuncular arsında yer alıyor.

'Evlere şenlik' isimli tiyatro oyununu Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, Müdür Yardımcısı Bilge Akan Küçük, okul müdürleri, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

'TİYATRO DEMEK, CESARET DEMEK'
Oyun sonunda oyunculara teşekkür için sahneye çıkan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Tiyatro demek, cesaret demek. Sahneye çıktığınızda bile diliniz dolanıyor. Oyun oynamak gerçekten bir emek istiyor. Cesaret gerektiriyor. Her zaman tiyatrocuların ayakta alkışlanmasından yanayım. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'BÜYÜK EMEK VERDİK'
Oyunun karakterleri arasında yer alan Sümüklü Birkan'ın babası Salih rolündeki Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ise, oyunun hazırlanmasında herkesin çok emek verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Kasım ayından bu yana bu oyuna hazırlanıyoruz. Oyunumuzu Türkçe Öğretmenimiz Erol Sevgili yazdı ve yönetti. Arkadaşlarımız mesailerinden sonra özel yaşamlarından zaman ayırarak bu oyuna hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bizleri izlemeye gelen salonda ayakta seyretmeyi göze alan seyircilerimize de bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerden kurulan ilçedeki ilk tiyatro topluluğu olarak yılda iki kez farklı oyunlarla izleyicimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bizlerin başlattığı bu kültürel geleneği inşallah bizden sonra arkadaşlarımız da devam ettirir. Öğretmenler sadece okulda ders veren kamu görevlisi değildir. Öğretmen toplumun her alanında, sosyal hayatta ve topluma faydalı her etkinlikte vardır ve var olacaktır” dedi.

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