Okulda hayvan ve bitkilere dokunarak öğreniyorlar
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde STEM eğitim modeli kapsamında, öğrencilerin uygulayarak öğrenmelerini sağlamak, derslere motivasyonlarını artırmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek için beş okulda bahçe oluşturuldu.
Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının İngilizce kısaltması olan STEM eğitim modelinde çalışmalar yapılması için ‘Çınar'ın STEM Bahçeleri Projesi’ hazırlandı. Yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü beş okulda uygulanan STEM bahçeleri sayesinde doğayla iç içe eğitim alan öğrenciler hindi, kaz, tavuk, ördek, kuş ve güvercin besliyor, sebzelerin bakımını yapıyor.
‘ÖĞRENCİLER OKULA GELMEKTEN KEYİF ALIYOR’
Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, proje sayesinde öğrencilerin okulu daha fazla sevmeye başladığını söyledi. İde, konuşmasına şöyle devam etti:
"Burada çocuklarımız yaparak ve yaşayarak dersi öğreniyor. Atık lastikleri boyayarak içine organik ürünler ektik ayrıca bu uygulama sayesinde paylaşmayı daha fazla öğrendiler. Yetiştirdikleri hayvanın büyüdüğünü görünce mutlu oluyorlar. Bu uygulama sayesinde çocuklar keyifle okula geliyor. Okulun son dönemindeyiz ama herhangi bir devamsızlık sorunu olmadı. Projeyi gelecek sene bütün okullarda uygulamayı hedefliyoruz. Veliler de uygulamadan memnun.”
Proje koordinatörü Derya Yıldırım ise, okul bahçelerini aktif kullanmak ve dünyadaki eğitim metotlarını takip etmek için böyle bir proje başlattıklarını belirtti. Yıldırım, "Burada sadece bahçe kurmadık. Derslerde de STEM eğitim metodunu uyguladık. Proje sayesinde öğrencilerin performansı yükseldi” dedi.
‘DERSLER DAHA KALICI OLUYOR’
Beşpınar Ortaokulu’nda fen ve teknoloji öğretmeni Ertuğrul Tektaş, bu proje sayesinde öğrencilerin derse katılımının arttığını söyledi. Çocukların toprağa dokunduğunu, öğrencilere bitkinin, fidenin yetiştirilme ve büyüme aşamasını gösterdiklerini belirten Tektaş, öğrencilerin sebze, bitki yetiştirdikleri için kendilerini mutlu hissettiğini anlattı. Tektaş, "Dışarıda işlediğimiz ders daha kalıcı oluyor. Öğrenciler hayvanları, bitkileri tanıyor" diye konuştu.
‘TEORİYİ VE PRATİĞİ BİRLEŞTİRDİK’
İngilizce öğretmeni Şirin Ertaş, okul bahçesinde öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini söyledi. Ertaş, “Öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu sayede öğrenilenler kalıcı hale geldi. Teori ve pratiği birleştirdik" dedi.
Öğrencilerden Şerife Kapan, okulda kendilerine sunulan imkânlardan memnun kaldığını söyledi. İlk kez tavşan gördüğünü belirten ve beslemekten duyduğu mutluluğu anlatan Kapan, "Dersleri böyle işlediğimiz için tüm doğayı öğreniyoruz. Okuldaki hayvanları görmek için hemen sabah olsun onlara yemek götüreyim istiyorum" diye konuştu.
Mehmet Can Zirek de okulunu çok sevdiğini anlatarak, "Doğayla iç içe olduğumuzda derslerimizi daha iyi anlıyoruz. Eskiden hayvan ve bitki türlerini yakından bilmiyordum ama burada hepsini öğrendim" dedi.
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