Okula tiyatro salonu kuran veliler, bu kez sınıf kapılarını boyadı

Ankara Altındağ’da bulunan Piri Reis İlkokulu Okul Aile Birliği üyesi beş kadın, okulun eksik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Beş veli, daha önce kullanılmayan öğrenci sıraları, evden getirdikleri halı ve kendi elleriyle diktikleri perdeden bir tiyatro salonu kurdu. Ardından okula akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlayan veliler diğer velilerin de maddi desteğini alarak bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz amacıyla okulun sınıf kapılarını boyadı.

‘BİR AY BOYUNCA BURADA ÇALIŞTIK’

Velilerden Sevgi Özdoğan, "Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları güzel oyular için bir tiyatro salonu yapmak istedik. Bunun içinde elimizdeki imkânlarla, okulun üst sınıflarında kullanılmayan masaları, sıraları getirdik. Ayrıca evimizde kullanmadığımız perdeleri getirdik. İki arkadaşımla beraber bir ay boyunca burada çalıştık. Okul müdürümüz Ayhan Irmak da kullanılmayan malzemelerden kürsümüzü yaptı. Hep birlikte burayı kurduk ve öğrenciler de güzel bir gösteri hazırladılar" dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZI GELİŞTİRME ADINA ÇALIŞIYORUZ’

Velilerden Duygu Türk ise öğrencilerin boş saatlerini değerlendirmeleri için akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Halıyı öğretmenimiz buldu. Duvar kağıtlarını aldık, dolapların kapılarını sökerek, velilerle birlikte boyadık. Yastık kılıflarını kendimiz diktik ve süngerlerini atılmak üzere olan bir yataktan söktük. Hepsini ellerimizle tek tek diktik. Çocuklarımız için olabildiğince aktif bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bizim okulumuz çok merkezi bir yerde değil, bu nedenle birçok şeyden geri kalıyor. Herhangi bir destek de alamadığı için biz okul aile birliği ve veliler olarak çocuklarımızı biraz daha geliştirme adına elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz."

Okulun sınıf ile öğretmenler odasının kapısını boyayan veli Firdevs Tosun da "Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilere ara tatili de fırsat bilerek bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenlerin mutluluğu çocuklara yansıyor, çocukların mutluluğu da velilere yansıyor" diye konuştu.