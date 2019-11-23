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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:/

Okula tiyatro salonu kuran veliler, bu kez sınıf kapılarını boyadı

Beş veli, ara tatili fırsat bilip Öğretmenler Günü’nde okulda görev yapan öğretmenlere sürpriz yapmak için okulun sınıf kapılarını boyadı. Veliler, daha önce de okulda tiyatro sahnesi kurup, akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlamıştı.

Okula tiyatro salonu kuran veliler, bu kez sınıf kapılarını boyadı
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Ankara Altındağ’da bulunan Piri Reis İlkokulu Okul Aile Birliği üyesi beş kadın, okulun eksik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Beş veli, daha önce kullanılmayan öğrenci sıraları, evden getirdikleri halı ve kendi elleriyle diktikleri perdeden bir tiyatro salonu kurdu. Ardından okula akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlayan veliler diğer velilerin de maddi desteğini alarak bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz amacıyla okulun sınıf kapılarını boyadı.

Okula tiyatro salonu kuran veliler, bu kez sınıf kapılarını boyadı

‘BİR AY BOYUNCA BURADA ÇALIŞTIK’
Velilerden Sevgi Özdoğan, "Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları güzel oyular için bir tiyatro salonu yapmak istedik. Bunun içinde elimizdeki imkânlarla, okulun üst sınıflarında kullanılmayan masaları, sıraları getirdik. Ayrıca evimizde kullanmadığımız perdeleri getirdik. İki arkadaşımla beraber bir ay boyunca burada çalıştık. Okul müdürümüz Ayhan Irmak da kullanılmayan malzemelerden kürsümüzü yaptı. Hep birlikte burayı kurduk ve öğrenciler de güzel bir gösteri hazırladılar" dedi.

Okula tiyatro salonu kuran veliler, bu kez sınıf kapılarını boyadı

‘ÇOCUKLARIMIZI GELİŞTİRME ADINA ÇALIŞIYORUZ’
Velilerden Duygu Türk ise öğrencilerin boş saatlerini değerlendirmeleri için akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Halıyı öğretmenimiz buldu. Duvar kağıtlarını aldık, dolapların kapılarını sökerek, velilerle birlikte boyadık. Yastık kılıflarını kendimiz diktik ve süngerlerini atılmak üzere olan bir yataktan söktük. Hepsini ellerimizle tek tek diktik. Çocuklarımız için olabildiğince aktif bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bizim okulumuz çok merkezi bir yerde değil, bu nedenle birçok şeyden geri kalıyor. Herhangi bir destek de alamadığı için biz okul aile birliği ve veliler olarak çocuklarımızı biraz daha geliştirme adına elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz."

Okulun sınıf ile öğretmenler odasının kapısını boyayan veli Firdevs Tosun da "Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilere ara tatili de fırsat bilerek bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenlerin mutluluğu çocuklara yansıyor, çocukların mutluluğu da velilere yansıyor" diye konuştu.

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