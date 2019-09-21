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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
21.09.2019 - 13:22, Son Güncelleme:/

Okula tekneyle gidiyorlar

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı yarımada biçimindeki Kaleköy’deki öğrenciler, üç millik tekne yolculuğunun ardından okullarına ulaşabiliyor.

Okula tekneyle gidiyorlar
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Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor. Komşu mahalle Çevreli'deki Bozoğlu-Tarkun İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören Ömür Karataş, Ada Cüce, M. Doruk, Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili, Kaan Karataş ve Mehmet Tülü, her sabah saat 08.30'da tekneyle okula gitmek için yola çıkıyor.

Önceden tespit edilen ve teknelerin yanaşabileceği buluşma noktalarına gelen öğrenciler, üç millik yaklaşık 20 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova'ya ulaşıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracıyla karayoluyla okullarına gidiyor.

HER ÖĞRENCİYE CAN YELEĞİ
Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor. Yolculuk güzergahı Kekova koyu olduğu için fırtına gibi bir engelle de karşılaşmayan öğrenciler kamaralı tekneleriyle güvenli bir yolculuk yapıyor. Teknede, her bir öğrenci için can yeleği de yer alıyor. Kaleköy'deki öğrencilerin bu yolculuğu 2009’dan beri devam ediyor.

‘TEDİRGİNLİK DUYMUYORUZ’
Öğrenci velilerinden Durali Demirel, deniz taşımacılığından son derece memnun olduklarını belirterek, “Sağ olsun devletimiz bu konuda bize yardımcı oluyor. Bizim çocuklarımız denizde büyüdüğü için teknede gitmelerinde bir tedirginlik duymuyoruz” dedi.

‘BİZİ ÇOK KISKANIYORLAR’
Öğrencilerden Pınar Demirel ise, deniz yoluyla okula gitmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bir diğer öğrenci Ozan Karataş da, “Tekneyle gitmek çok güzel oluyor. İskeledeyken insanlar, ‘Keşke sizin yerinizde olsaydık’ diyor. Bizi çok kıskanıyorlar” diye konuştu.

‘BİR TEK HOSTESİMİZ EKSİK’
Tekne kaptanı Ali Efeoğlu, yolculuğun son derece güvenli olduğunu belirtti. Efeoğlu, “Bir hostesimiz eksik” dedi.

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