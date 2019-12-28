Okula gidemeyen Abdullah’a liselilerden rampa

Keles İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan kas hastası 12 yaşındaki Abdullah Altun, babasının yardımıyla köyünden ilçe merkezindeki okuluna tekerlekli sandalyeyle gidiyordu. Babasının rahatsızlanması ve evin önünde ve okul girişinde servisten inmesi için engelli rampası olmaması yüzünden Abdullah, okula bir aydır gidemiyordu. Abdullah’ın bir aydır okula gidemediğini öğrenen Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Alanı Teknolojisi Bölümü öğrencileri, onu okuluna tekrar kavuşturmak için kolları sıvadı. Atölyede çalışmaya başlayan liseliler Abdullah okula gidebilsin diye hem evine, hem de okulun girişine demirden iki tane engelli rampası yaptı. Abdullah, bu rampayı kullanarak servis aracından rahatça inip okula girebiliyor. Rampayı yapan liseliler, bir ay sonra okula dönen Abdullah’ı alkışlarla karşıladı.

RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Uzun bir aradan sonra okuluna gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Abdullah, şöyle konuştu:

"Evimin ve okulunun önünde engelli rampası olmadığı için okula gidemiyordum. Bunu öğrenen yandaki okulda okuyan liseliler bana iki tane engelli rampası yapmış. Bu rampaları kullanarak servise rahatça binebiliyorum. Bir ay sonra okuluma gittim, çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Büyüyünce resim öğretmeni olmak istiyorum."

Abdullah’a rampa yapan liseliler ise, "Okulumuzun yanındaki ortaokulda okuyan engelli arkadaşımızın uzun zamandır okula gelemediğini öğrendik ve çok üzüldük. Biz de kolları sıvayıp onun için engelli rampası yaptık; hem evine hem de okulunun önüne yerleştirdik. Uzun zaman sonra Abdullah okula geldi" dedi.

Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Doğan Akkaya ise, "Okulumuzun metal öğrencileri ilçe merkezine eğitim görmeye gelen engelli öğrencimize engelli rampa yaptı. Kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzün de katkıları çok fazla. Abdullah’ın uzun zamandır okula gidemediğini öğrendik. Hemen harekete geçerek engelli rampasını öğrencilerimiz yaptı. Artık Abdullah okuluna gidebiliyor, çok mutluyuz" diye konuştu.