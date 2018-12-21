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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
21.12.2018 - 13:32, Son Güncelleme:/

‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan ve ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü iki okulda, dört yıl önce devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması amacıyla, ‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’ projesi hayata geçirildi ve öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Geçen yıl bu uygulama yemek kuponuna dönüştürüldü. Öğrencilerin, 3 TL’lik yemek kuponunu alabilmeleri için 09.00- 09.30 saatleri arasında okula gelmeleri zorunlu olunca, devamsızlık problemi büyük ölçüde çözüldü. Dört yılın sonunda iki okulda sürekli devamsızlık yapan öğrenci ise kalmadı.

‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’
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Samsun’un Canik ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı 200 Evler ve Yavuz Selim Mahalleleri’ndeki Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulu’nda 2016 yılında ‘Gün kahvaltı ile başlar’ projesi başlatıldı. Projeyle dezavantajlı durumda olan Roman öğrencilerin okullaşma oranı ve okula devamlılığının artırılması, beslenme yetersizliği nedeniyle öğrenme güçlüğünün asgari düzeye indirilmesi, gelişen çocuklara düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılması amaçlandı.

Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek verilen proje kapsamında haftaiçi her gün ilk ders saatinde öğrencilere kahvaltı verilmeye başlandı. Uygulama kısa sürede sonuç verdi ve devamsızlık oranları düştü. Ancak bazı çocukların verilen kahvaltıyı tüketmemeleri üzerine proje geliştirildi. Geçen yıl ‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’ projesi hayata geçirildi. Sabah 09.00 ila 09.30 saatleri arasında okula gelen öğrencilere 3 TL’lik yemek kuponu verilmeye başlandı. Öğrencilerin kuponla okul kantininden kahvaltı ya da öğlen yemeği almaları sağlandı. Bu uygulamayla toplam 782 öğrencinin bulunduğu iki okulda derslere geç kalma ve devamsızlık problemi büyük ölçüde çözüldü, sürekli devamsızlık yapan öğrenci kalmadı.

‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’

‘SÜREKLİ DEVAMSIZ SAYISI SIFIRA İNDİ’
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Bu bölgenin en temel sorunu devamsızlık konusu. Bu bölgedeki çocuklarımızın annelerinin çoğunlukla çalışmasından dolayı sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelmeleri veya gelmemeleri gibi durumlar ortaya çıktı. Bunun üzerine kaymakamlığımıza projelerimizi sunduk. Öğrencilerimiz için ilk önce sabah kahvaltısı vermeye başladık. Fakat öğrencilerimizin bir kısmının verilen yiyeceklerini yemedikleri ve çöpe attıkları görüldü. Bu nedenle geçen yıl öğrencilere 2 TL’lik yemek kuponu verdik. Bu yılda bu rakamı 3 TL’ye çıkardık. Yavuz Selim İlkokulu’nda dört yıl önce sürekli devamsız öğrenci sayımız 32 iken bir sonraki yıl bu sekize, geçen yılda sıfıra kadar indi. Emrullah Efendi Ortakulu’nda da sürekli devam sayısı 38 iken bir sonraki yıl 18’e geçen yıl sıfıra indi.

‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’

İLK YARIM SAATTE GELENLER YEMEK KUPONU ALABİLİYOR
Sayın Kaymakamımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetimizin destekleriyle bu yılda proje devam ediyor. Bu projeyle çocuklar erkenden okula geliyor. Ders saat 09.00’da başlıyor. İlk yarım saatte okula gelen öğrenciler yemek kuponlarını alabiliyorlar. İki okulun öğrencilerinin yüzde 90’ı Roman öğrencilerden oluşuyor. Biz şunu amaçladık, çocuklar okula mutlu gelsinler."

‘Okula geç kalma öğlen aç kalma’

‘ARTIK OKULA GEÇ KALMIYORUZ’
Öğrenci velisi 27 yaşındaki iki çocuk annesi Tombul Tıraş ise "İki çocuğum da bu okula geliyor. Çocuklarımızı erkenden okula getiriyoruz. 3 TL yemek kuponu veriyorlar. 2 TL de biz veriyoruz, çocuklarımız günü geçiriyor. Ekonomik olarak bizim için de iyi oldu. Çocuklar burada simit, ayran dürüm, tost alabiliyorlar. Çok memnunuz bu uygulamadan. Artık okula geç kalmıyoruz" dedi.

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