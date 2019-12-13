Okula devamsızlığa ‘pedallı’ çözüm

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında yürütülen projelerden biri olan ‘Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ Canik ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu’nda uygulanıyor. Çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı bölgede öğrencilerin okula devamsızlık yapmaya başladı. Okul yönetiminin aldığı kararla sosyal aktiviteler yoluyla öğrencilerin okula bağlı kalmaları için etkinlikler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yaklaşık 40 bisikletle Doğupark’ta öğrenciler hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

AMAÇ, DEVAMSIZLIĞI ÖNLEMEK

Öğrencilerin okula devamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda bu devamsızlık problemini gidermek için çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu yıl farklı projeler geliştirip özellikle öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında okula bağlamak adına Doğupark sahil alanında bisiklet sürme etkinliği düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula devamını sağlamak istiyoruz. Bu yıl yaptığımız 'Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ ile her geçen gün devamsızlık oranlarımız düşüyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla birlikte sosyal etkinliklerini eğlenceli bir şekilde devam ettiriyor."

Okulun rehberlik öğretmen Tuğba Kiremitçi ise "Okula geldiğim zaman bu okulun en fazla devamsızlık problemi olan okullardan bir olarak gördüm. Bunun üzerine öğrenciler okula daha fazla bağlayabilmek adına öğrencileri okulun dışarısında farklı bir ortamda sosyal aktiviteye sokarak devamsızlığı getirebileceğimizi düşündük. İlk başta 10 bisikletle başladık. Daha sonra öğrencilerden talep arttı. Başka okullardan bisiklet istedik, ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bisiklet sayımız çoğaldı. Amacımız devamsızlık sorununu çözmek" dedi.