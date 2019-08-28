Okula başlama maliyeti 300 lira
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okula başlama maliyetinin 300 TL olacağını belirtti.
9 Eylül Pazartesi sabahı başlayacak olan 2019–2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde dün bir basın toplantısı düzenleyen Helvacıoğlu, kırtasiye alışverişi yapan velileri de yeterince güvenilir olmayan ürünlere karşı uyararak, “Çocukların hayatı riske atılmamalı, kimliği olan ürünler alınmalı” dedi. Helvacıoğlu açıklamasında, “Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi veya ithalatçısı belli olan, kimliği olan ürünleri tercih etmeliler” dedi. Türkiye’deki kırtasiye ürünlerinden yüzde 3’ünde çocukların sağlığını tehdit edebilecek sıkıntılar yaşandığını öne süren Helvacıoğlu, sahte ürünlerle mücadelenin sadece kırtasiye ürünlerinde olmadığını aksesuar, çocuk bakım, hazır giyim gibi alanlarda da denetime tabi tuttuklarını belirtti. Bu yıl anaokul, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan yaklaşık 25 milyon öğrenci okula gidecek.
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