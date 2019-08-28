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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Jiyan ALPAN
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Okula başlama maliyeti 300 lira

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okula başlama maliyetinin 300 TL olacağını belirtti.

Okula başlama maliyeti 300 lira
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9 Eylül Pazartesi sabahı başlayacak olan 2019–2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde dün bir basın toplantısı düzenleyen Helvacıoğlu, kırtasiye alışverişi yapan velileri de yeterince güvenilir olmayan ürünlere karşı uyararak, “Çocukların hayatı riske atılmamalı, kimliği olan ürünler alınmalı” dedi. Helvacıoğlu açıklamasında, “Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi veya ithalatçısı belli olan, kimliği olan ürünleri tercih etmeliler” dedi. Türkiye’deki kırtasiye ürünlerinden yüzde 3’ünde çocukların sağlığını tehdit edebilecek sıkıntılar yaşandığını öne süren Helvacıoğlu, sahte ürünlerle mücadelenin sadece kırtasiye ürünlerinde olmadığını aksesuar, çocuk bakım, hazır giyim gibi alanlarda da denetime tabi tuttuklarını belirtti. Bu yıl anaokul, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan yaklaşık 25 milyon öğrenci okula gidecek.

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