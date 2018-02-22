Okul yararına lokma sattılar

Kapalı Pazaryeri girişinde açılan standa yağmura rağmen ilgi yoğun olurken, yapılan satıştan elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Atatürk Ortaokulu Okul aile birliği başkanı Hülya Sünter, yönetim kurulu üyeleri Süreyya Ayar, Didem Usta Hüseyin, Hülya Saygıner, Sevgül Özöğüt ve sınıf temsilcisi öğrenci velilerinin açtığı stantta evde hazırlanan lokma, kek, börek, yaprak sarma, Pomak tatlısı ve diğer yiyecek ve içecekler kısa süre içerisinde satıldı.

Okul aile birliği Başkanı Sünter, "Okul Aile Birliği üyelerimizin ve sınıf temsilcisi öğrenci velilerimizle birlikte hazırlanan lokmalar ve diğer ev ürünlerimiz vatandaşlarımız, sanayi ve çarşı esnafımız tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta yapılan satıştan elde edilecek geliri, okulun öncelikli ihtiyaçları ve maddi durumu iyi olmayan sınıf içerisindeki öğrencilere katkı amacıyla harcayacağız" dedi.