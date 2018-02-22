Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Okul yararına lokma sattılar

    Okul yararına lokma sattılar

    DHA
    22.02.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Atatürk Ortaokulu okul aile birliği, yağmurlu havaya rağmen sınıf temsilcisi öğrenci velileriyle birlikte iki ayrı yerde stant açarak okul yararına lokma satışı yaptı.

    Kapalı Pazaryeri girişinde açılan standa yağmura rağmen ilgi yoğun olurken, yapılan satıştan elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Atatürk Ortaokulu Okul aile birliği başkanı Hülya Sünter, yönetim kurulu üyeleri Süreyya Ayar, Didem Usta Hüseyin, Hülya Saygıner, Sevgül Özöğüt ve sınıf temsilcisi öğrenci velilerinin açtığı stantta evde hazırlanan lokma, kek, börek, yaprak sarma, Pomak tatlısı ve diğer yiyecek ve içecekler kısa süre içerisinde satıldı.

    Okul aile birliği Başkanı Sünter, "Okul Aile Birliği üyelerimizin ve sınıf temsilcisi öğrenci velilerimizle birlikte hazırlanan lokmalar ve diğer ev ürünlerimiz vatandaşlarımız, sanayi ve çarşı esnafımız tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta yapılan satıştan elde edilecek geliri, okulun öncelikli ihtiyaçları ve maddi durumu iyi olmayan sınıf içerisindeki öğrencilere katkı amacıyla harcayacağız" dedi.

    Etiketler: OKUL , okul aile birliği , lokma , Babaeski
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri