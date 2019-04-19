Okul tatilleri bölgesel olabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün CNN Türk ekranlarında ‘Buket Aydın ile 40’ programına katılarak, eğitimle ilgili soruları yanıtladı. Okulların tatil programlarında yapılması planlanan değişikliklerle ilgili, bölgelere göre tatilin söz konusu olabileceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak” dedi. Bakan Selçuk’un açıklamaları özetle şöyle:

“Bölgelere göre tatil şu anki mevzuatla da mümkün. Türkiye’de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartları yaşanıyor. Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da, başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zamanla dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel biçimde bölgesel yapılması söz konusu olacak.

İSTEMEDİĞİ OKULA YERLEŞMEYECEK

(İmam hatip okullarının sayısı çok mu?) Uygulamada bazı aksaklıklardan dolayı birtakım şikâyetler bulunuyor. Bunlar, ortadan kaldırılacak. Bu anlamda sıkışıklığın azalması hatta yok olmaya doğru gitmesi söz konusu olacak. İmam hatip okullarımız da diğer okul türleri gibi velilerin talepleri doğrultusunda açılıyor. Öğrencilerimizin istemediği bir okula yerleştirilmesinin de söz konusu olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.”

EĞİTİMCİLER NE DİYOR

DOĞU VE BATIYA AYRI TAKVİM

- Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi): Ülkenin bir ucuyla diğer ucu arasında bir saate yakın zaman farkı var. Seçimler de batı illerine göre doğuda daha erken bitti. Standart bir okula başlama-bitiş takvimi olması, özellikle mevsimlik tarım işçisi aileler için soruna yol açıyor. Çünkü çocuklarını alarak okullar tatil olmadan Çukurova’ya, Karadeniz’e, İç Anadolu’ya gidiyorlar. Bu da çocuklarda devamsızlığa, başarısızlığa; okul terki riskine yol açıyor. Bakan Ziya Selçuk’un açıklaması, bu arayışın bir uzantısı olabilir. Akademik takvim doğu ve batıda farklı uygulanabilir. Üniversitelerde bu takvimler farklı, sorun olmuyor.

10 BÖLGEYE AYRILIP YAPILABİLİR

- Nurullah Dal (Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı): Bu konuştuğumuz bir şeydi. Biz de makul görüyoruz. Ağrı’nın şartlarıyla İzmir’in şartları, iklimi, insanların meşgaleleri farklı. Onlara uygun bir program yapılması bence doğru. Her il için ayrı değil de, bölgesel olması daha derli toplu olmasını sağlayabilir. Örneğin 10 bölgeye ayrılıp, o bölgenin şartlarına uygun programlar yapılması doğru olabilir. Tarım Bakanlığı’nın bile işin içinde olmasında fayda var. Tarımda çalışan ailelerin çocukları da var. Ticari ve ekonomik duruma bakılmalı. İstanbul’u çok etkilemez. Özel okullarımızda da farklı dönem tatili uygulayanlar var. Tatil süresi aynı, 180 okul günü.

ÜÇ DÖNEME ÇIKARILABİLİR

- Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Tatil çok uzun. Haziranda tatil oluyor. Eylülde okullar açılana kadar geçen sürede çocuklar okuldan soğuyabiliyor. Okullar açıldığında da motive olana kadar birkaç ay geçiyor. İki değil de üç döneme çıkarılabilir. Bölgelere göre iklimsel özellikler de dikkate alınabilir. Mayıs gibi tatil moduna giriyorlar. Üç döneme çıkarılması, tatil aralarının kısa tutulması gerektiğini düşünüyorum. Üç döneme çıkarılırsa motivasyon kaybolmaz.

ABD’DE 2.5 AY OKUL, 15 GÜN TATİL

- Prof. Dr. Hayati Akyol (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Bölge şartlarına göre eğitim zamanlarının yeniden düzenlenmesi fikri olumlu. Ama iyi çalışılmalı. Planlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Ekonomik şartlar ve tayinlerden dolayı iç göç var. Bu gibi durumlarda nasıl olur? Öğrenciler nelerle karşılaşır? ABD’de ‘çeyrek sistemi’ var. Bizdeki gibi uzun bir tatil yok. İki buçuk ay okul, 15 gün tatil şeklinde bir sistem.