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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:/

Okul tatil tarihleri ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman olacak?

Okul tatil tarihleri, yazılı dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Kasım ara tatili ne zaman olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman olacak? İşte, öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği okul tatil tarihleri ve kasım ayı ara tatili hakkında bazı bilgiler

Okul tatil tarihleri ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman olacak?
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Son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı önemli konular arasında yer alan kasım ayı ara tatilleri, öğrenciler ve veliler için 9 günlük tatil anlamına gelecek. Peki, kasım ayı ara tatili ne zaman olacak? İşte, okulların tatil günleri hakkında merak edilen bazı bilgiler

OKUL TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün). 

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

PISA BAŞKANINDAN TÜRKİYE'YE SINAV ÖNERİSİ

‘PISA Patronu’ olarak bilinen ve Hürriyet’in sorularını yanıtlayan OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye’de eğitimin geleceğinden umutlu. “Eğitimin daha iyiye gideceğinden çok eminim. Sistemin kapasitesi çok yüksek. Hedefler için kaynaklar yeterli” diye konuşuyor. Schleicher, daha iyi olmak için eğitim vizyonunun ısrarla takip edilmesi, öğrencilerin üzerindeki sınav baskısının azaltılmasını öneriyor.

“Türkiye, OECD ülkeleri arasında PISA 2015 kapsamında yapılan anketlerde öğrenci refahının düşük olduğu ülkelerden biriydi. 2023 Eğitim Vizyonu bunun farkında. Bununla ilgili ortaya konan hedefler var. Öğrenci refahı, mutluluğu başta öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin kalitesine bağlı. Türkiye’de öğretmen ve öğrenci arasında hala mesafe var. Öğretmenler sınıf dışında, öğrencileriyle az zaman geçiriyor. Eğitimciler, konuları ve bunları nasıl anlatacağını biliyor ancak öğrencilerini tanımıyor. Öğrenciler, derslerde zorlandıklarında öğretmenlerinin yardımının gelebileceğini bilmeli. Türkiye’de eğitim sisteminde okullar ağırlıklı olarak öğretime odaklı. Bu tabii ki önemli. Fakat öğrencilerinizin nasıl hissettiklerini de bilmelisiniz. Öğrencilerinizin okula ait hissedip hissetmediklerini takip etmelisiniz. Öğretmenler, öğretimin dışında, öğrencilerinin refahı için de zaman ayrılmalı.

 

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