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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
22.08.2019 - 15:08, Son Güncelleme:/

Okul servislerinde yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığı

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala, İstanbul’da okul taşıtı sürücüleri son hazırlıklarını tamamladı. Haziran ayından beri iyice dinlendiklerini ve araçların periyodik bakımlarını yaptırdıklarını belirten sürücüler, yeni dönemde trafiğe çıkacağı günü bekliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem taşıma tarifesini henüz açıklamadığını belirterek velileri, özellikle özel okullara taşımacılık yapan servislerin istedikleri yüksek fiyatlara karşı uyardı.

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İstanbul’da 2019 -2020 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin okul taşıtı 9 Eylül’de kontak çevirecek. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren yapılan hazırlıkları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlatan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kazasız ve belasız bir dönem dileyerek  birçok okulla anlaşmaların yapıldığını söyledi. Okul servislerinde olması gerekenleri belirten Öztürk, “Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul servislerimizde bir yardımcı personel mutlaka olmalı. Çocukların inip binmelerini, seyir halindeyken kemer takmalarına, okula gittiklerine varsa bir okul yetkilisine çocukları teslim etmelerini  sağlayacak bir yardımcı personelimiz var. Tabii şoför ve yardımcı personellerden mutlaka sabıka kaydı ve sağlık raporu istiyoruz. Şoförlerimizden bir de psiko- teknik dediğimiz sinirsel muayene yaptırım büyükşehir belediyesinden yol belgesi alıyoruz. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Biz aile hekimlerimizin yanı sıra mutlaka uzman dahiliyeciden muayene ve bulaşıcı hastalığın olup olmadığına bakmak için kan testi istiyoruz” diye konuştu.

“İBB’NİN FİYAT TARİFESİ DIŞINDA ÖĞRENCİ TAŞIYANLARI ŞİKAYET ETSİNLER”

Yönetmeliklerde okul servisi içinde bulunan teknik donanımların belli olduğunu belirten Öztürk, merdiven altı diye tabir edilen sistemleri kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. Servis ücretleri konusunda vatandaşları da uyaran  Hamza Öztürk, “Büyükşehir belediyemizin yani UKOME’nin aldığı bir fiyat tarifesi henüz belirlenmedi. Fiyatlar belli olmadığı anda birçok özel okulu önüne gittiğiniz zaman, servis şirketleri diyor ki, ‘UKOME fiyatları yeni tarifeyi açıkladı. Yüzde 25 taşımacılık ücretine zam yapıldı. 1 Eylül’e kadar sözleşme yapmazsanız çocuğunuzu taşımayacağız’ diyerek sözleşme yapmaya zorluyorlar. Zaten yüzde 25 dediği tarife de normal tarifenin 2 katı. Örneğin geçen yıldaki tarifeye göre, 3-5 km arası 255 lira ise bugün bir özel okulun verdiği fiyat 555 Lira. Bizim servislerde özel hizmet diye bir durum söz konusu değil. Servisçinin yaptığı hizmet, çocuğu evden okula, okuldan eve taşımaktır. Bizim hizmetimiz budur. Velilerimizi uyarmak istiyorum. Asla İBB’nin belirlediği fiyat tarifesi dışında taşımacılık yapanları büyükşehir belediyesine şikayet etsinler” ifadelerini kullandı.

“MOTOR VE YÜRÜYEN AKSAMLARI BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRDİK”

İstanbul’da uzun süredir okul taşıtı ile öğrenci taşıdığın söyleyen Eyüp Çağlar ise, “Öncelikle araçlarımızın bakımları, temizliği daha sonrasında da gerekli evrakları hazırladık. Dinledik de. Şimdi de okulların açılmasını bekliyoruz. Periyodik bakımlarımızı da gözden geçirdik. Özellikle motor ve yürüyen aksamları baştan aşağı gözden geçirdik. Kazasız ve belasız bir dönem diliyoruz” dedi. Bir başka sürücü Murat Gökhan da, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bizi etkilemeden, kazançlarımızın yeteri miktarda olmasın istiyoruz. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de belirleyeceği yeni fiyat tarifesi ile bizi  inşallah memnun eder” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

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