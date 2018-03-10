Okul servisleri ‘kütüphane’ oldu

Okul idaresi, ‘Okula Okuyarak Gidiyorum, Okuldan Okuyarak Ayrılıyorum’ projesi kapsamında 12 servis aracına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim öğrencileri için belirlediği ‘100 Temel Eser’ kitaplarını bıraktı.

Taşımalı eğitim gören öğrenciler, her sabah servis araçlarına bindiklerinde kutunun içerisinden aldıkları kitapları yolculuk boyunca okuyor.

"SERVİSLERİMİZ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ"

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, kitap okumanın yerinin ve zamanının olmadığını, her yerde ve her ortamda kitap okunabileceğini çocuklara öğretmek istediklerini söyledi.

Böylece çocukların zamanlarını daha nitelikli geçirebileceklerini belirten İlci, şöyle konuştu:

"Servis araçlarında çocuklarımızın müzik dinlemeleri yerine kitabın o engin dünyasında gezmelerini istiyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın okuma, anlama ve anlatım becerileri gelişecek. Çocuklarımız hayata daha donanımlı hazırlanacak. Servislerimiz kütüphaneye dönüştü. Öğrencilerin her sabah 30 dakikalık yolculukları var. Bu esnada güzel zaman geçiriyorlar. Projenin sürdürülebilir ve nitelikli olduğunu düşünüyorum. Başarılı öğrencilerimizin bir kısmı kitap okuyan öğrencilerimiz."

Okul Müdürü Muhterem Özden de öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için projeyi geliştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin okumak istedikleri kitabı araca binerken kutudan aldıklarını anlatan Özden, "Okudukları kitapları aralarında değiştiriyorlar. Dolayısıyla öğrencimiz para vermeden farklı kitapları okuyacak. Yılda bir öğrencinin 30 kitap okumasını hedefliyoruz. Amacımız okumanın yeri ve zamanının olmadığını göstermek" dedi.

ÖĞRENCİLER PROJENİN FAYDASINI GÖRDÜ

Alican köyünde yaşayan öğrencilerden Asude Mert de projeden çok memnun olduğunu söyledi. Mert, "Bu sayede konuşma becerilerimiz artıyor. Okuduğum kitap bittiğinde arkadaşımla değiştiriyoruz. Köyden okula gidene kadar 30 dakika kitap okuyorum" diye konuştu.

Murat köyünde yaşayan Ümmügülsüm Samurkaş ise "Daha önce serviste konuşuyorduk, gülüyorduk, şarkı dinliyorduk. Artık kitap okuyoruz. Kitap okuduğum için ufkum gelişti. Yeni kelimeler öğreniyorum. Kelime hazinem zenginleşiyor. Keşke önceden kitap okumaya başlasaydık. Proje bizim için çok yararlı oluyor. Sınavlarda paragraf sorularını daha iyi çözebiliyoruz" dedi.