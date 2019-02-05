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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Okul servisleri denetlendi

Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Okul servisleri denetlendi
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Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler servis araçlarını, emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘okul servis aracı denetim formu’ maddelerine göre de denetledi. Form üzerinde araçlarla ilgili “Fazla öğrenci alınmış mı? Fazla koltuk var mı? Aracın ‘dur’ lambası kullanılıyor mu? ‘Okul taşıtı’ ibaresi var mı?” gibi sorulardan oluşan 20 madde bulunduğu görüldü.

CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri Kısıklı-Beylerbeyi hattında yaklaşık 50 servis aracı üzerinde uygulama yaptı. Eksik evrakı bulunan beş servis aracına ceza kesildi. Fatih sahil yolunda da trafik ekipleri kontrol noktasında 15 servis aracı üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Denetim yapılan araçlardan birine siyah cam filmi kullandığı için 235 lira, iki şoföre ise emniyet kemeri takmadıkları için 108 lira, bir şoföre de tescil belgesi bulundurmamaktan 92 lira para cezası kesildi. Beşiktaş’ta ise bir araca kar lastiği takmadığı için 625 lira, bir diğer araca ise emniyet kemeri takmamak suçundan 108 lira cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir servis aracı sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmadığı için 235 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri uygulamaya sokulan servis şoförlerinin tamamına alkol kontrolü yaptı. 

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