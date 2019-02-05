Okul servisleri denetlendi
Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler servis araçlarını, emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘okul servis aracı denetim formu’ maddelerine göre de denetledi. Form üzerinde araçlarla ilgili “Fazla öğrenci alınmış mı? Fazla koltuk var mı? Aracın ‘dur’ lambası kullanılıyor mu? ‘Okul taşıtı’ ibaresi var mı?” gibi sorulardan oluşan 20 madde bulunduğu görüldü.
CEZA KESİLDİ
Trafik ekipleri Kısıklı-Beylerbeyi hattında yaklaşık 50 servis aracı üzerinde uygulama yaptı. Eksik evrakı bulunan beş servis aracına ceza kesildi. Fatih sahil yolunda da trafik ekipleri kontrol noktasında 15 servis aracı üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Denetim yapılan araçlardan birine siyah cam filmi kullandığı için 235 lira, iki şoföre ise emniyet kemeri takmadıkları için 108 lira, bir şoföre de tescil belgesi bulundurmamaktan 92 lira para cezası kesildi. Beşiktaş’ta ise bir araca kar lastiği takmadığı için 625 lira, bir diğer araca ise emniyet kemeri takmamak suçundan 108 lira cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir servis aracı sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmadığı için 235 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri uygulamaya sokulan servis şoförlerinin tamamına alkol kontrolü yaptı.
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