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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Okul servis araçlarında renkli cama devam

Okul servis araçlarında fabrika çıkışlı renkli camların kullanımının süresi bir yıl daha uzatıldı.

Okul servis araçlarında renkli cama devam
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Renkli camların en geç 9 Eylül 2020’de araçların içini gösterecek beyaz camlarla değiştirilmesi zorunlu olacak. ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar 2020 yılına kadar kullanımda kalacak. Ekim 2017’de yapılan bir değişiklikle okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaklanmış ve söz konusu araçların iç mekânını gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacağı hükme bağlanmıştı. Ancak, aynı yönetmelikle fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan okul servisi araçları için bir yıl süre tanınmıştı. Bu süre daha sonra bir yıl daha uzatılmıştı. Son kararla süre bir kez daha uzatılmış oldu. 

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