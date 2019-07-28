Okul servis araçlarında renkli cama devam
Okul servis araçlarında fabrika çıkışlı renkli camların kullanımının süresi bir yıl daha uzatıldı.
Renkli camların en geç 9 Eylül 2020’de araçların içini gösterecek beyaz camlarla değiştirilmesi zorunlu olacak. ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar 2020 yılına kadar kullanımda kalacak. Ekim 2017’de yapılan bir değişiklikle okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaklanmış ve söz konusu araçların iç mekânını gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamayacağı hükme bağlanmıştı. Ancak, aynı yönetmelikle fabrika çıkışında üzerinde renkli cam olan okul servisi araçları için bir yıl süre tanınmıştı. Bu süre daha sonra bir yıl daha uzatılmıştı. Son kararla süre bir kez daha uzatılmış oldu.
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