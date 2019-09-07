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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:/

Okul servis araçlarına kameralı önlem

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul servis araçları için yeni nesil ‘araç içi kameralar’ geliştirilirken, öğrenci ve şoför güvenliğine yönelik önlemler artırılıyor.

Okul servis araçlarına kameralı önlem
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İçişleri Bakanlığı’nın ‘2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri’ konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin Turkcell ‘Araç İçi Kamera’ kampanyası başlattı. Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil araç içi kamera ile öğrenci ve şoför güvenliği artırılabiliyor. Bunun yanı sıra okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi:

“Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.”

 

 

 

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