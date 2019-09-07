Okul servis araçlarına kameralı önlem
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul servis araçları için yeni nesil ‘araç içi kameralar’ geliştirilirken, öğrenci ve şoför güvenliğine yönelik önlemler artırılıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri’ konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin Turkcell ‘Araç İçi Kamera’ kampanyası başlattı. Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil araç içi kamera ile öğrenci ve şoför güvenliği artırılabiliyor. Bunun yanı sıra okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi:
“Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.”
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